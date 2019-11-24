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Декстер Флетчер расскажет про Рэнфилда

24 ноября
2019 год

Новости кино >>
24 ноября 2019
Декстер Флетчер по просьбе студии Universal вернёт на большие экраны помощника графа Дракулы в фильме «Рэнфилд», сообщает Variety.


Сценарист «Рика и Морти» Райан Ридли претворит в жизнь идею, придуманную создателем «Ходячих мертвецов» Робертом Киркманом. Зрителей ожидает переосмысление знаменитого романа Брэма Стокера. Действие развернётся в наши дни.

Universal отказалась от задуманной «Тёмной вселенной», предоставив возможность режиссёрам создавать собственные уникальные фильмы с участием популярных монстров студии. В частности, Ли Уоннелл работает над «Человеком-невидимкой», который выйдет в 2020 году.
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