Декстер Флетчер расскажет про Рэнфилда

Декстер Флетчер
по просьбе студии Universal вернёт на большие экраны помощника графа Дракулы в фильме «Рэнфилд
», сообщает Variety
.
Сценарист «Рика и Морти
» Райан Ридли
претворит в жизнь идею, придуманную создателем «Ходячих мертвецов
» Робертом Киркманом
. Зрителей ожидает переосмысление знаменитого романа Брэма Стокера.
Действие развернётся в наши дни.
Universal отказалась от задуманной «Тёмной вселенной
», предоставив возможность режиссёрам создавать собственные уникальные фильмы с участием популярных монстров студии. В частности, Ли Уоннелл
работает над «Человеком-невидимкой
», который выйдет в 2020 году.