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Умер Майкл Джей Поллард

24 ноября
2019 год

Новости кино >>
24 ноября 2019
20 ноября в возрасте 80 лет умер американский актёр Майкл Джей Поллард, запомнившийся зрителям по роли К. У. Мосса в «Бонни и Клайде» Артура Пенна. Мастер эпизода скончался от остановки сердца в медицинском центре Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе, уточняет THR.

Майкл Джон Поллак-младший родился 30 мая 1939 года в городке Пассеик (Нью-Джерси) в семье Майкла Джона Поллака и Сони Дубанович, поляков по происхождению. Прославившей его профессии обучился в актёрской студии в Нью-Йорке.

Умер Майкл Джей Поллард

В 1958-м Поллард дебютировал на телевидении, сыграв эпизодическую роль в шоу «Омнибус». Через год он появился в сериале «Альфред Хичкок представляет» и предстал в образе Гомера Маккоули в телевизионной адаптации романа Уильяма Сарояна «Человеческая комедия», а также впервые засветился в большом кино, попав в комедию «Это случилось с Джейн» в качестве персонажа, не указанного в титрах. В 1962-м его имя закрепилось в титрах картины Мартина Ритта «Приключения молодого человека». Спустя пять лет актёр прославился на весь мир благодаря «Бонни и Клайду», который также принёс ему номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA. В том же 1967-м он отметился интересной работой в комедии Карла Райнера «Выход со смехом».

За свою карьеру Майкл Джей Поллард сыграл 115 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Танго и Кэш», «Одиссей», «Звёздный путь», «Дикие ангелы», «Театр Рэя Брэдбери», «Криминальная история», «Новая рождественская сказка», «Байки из склепа», «Аризонская мечта» и «Дом 1000 трупов».
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