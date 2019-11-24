Умер Майкл Джей Поллард

20 ноября
в возрасте 80 лет умер американский актёр Майкл Джей Поллард
, запомнившийся зрителям по роли К. У. Мосса в «Бонни и Клайде
» Артура Пенна
. Мастер эпизода скончался от остановки сердца в медицинском центре Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе, уточняет THR
.
Майкл Джон Поллак-младший
родился 30 мая 1939
года в городке Пассеик (Нью-Джерси) в семье Майкла Джона Поллака
и Сони Дубанович
, поляков по происхождению. Прославившей его профессии обучился в актёрской студии в Нью-Йорке.
В 1958-м Поллард дебютировал на телевидении, сыграв эпизодическую роль в шоу «Омнибус
». Через год он появился в сериале «Альфред Хичкок представляет
» и предстал в образе Гомера Маккоули в телевизионной адаптации романа Уильяма Сарояна
«Человеческая комедия
», а также впервые засветился в большом кино, попав в комедию «Это случилось с Джейн
» в качестве персонажа, не указанного в титрах. В 1962-м его имя закрепилось в титрах картины Мартина Ритта
«Приключения молодого человека
». Спустя пять лет актёр прославился на весь мир благодаря «Бонни и Клайду», который также принёс ему номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA. В том же 1967-м он отметился интересной работой в комедии Карла Райнера
«Выход со смехом
».
За свою карьеру Майкл Джей Поллард сыграл 115
ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Танго и Кэш
», «Одиссей
», «Звёздный путь
», «Дикие ангелы
», «Театр Рэя Брэдбери
», «Криминальная история
», «Новая рождественская сказка
», «Байки из склепа
», «Аризонская мечта
» и «Дом 1000 трупов
».