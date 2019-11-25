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Ченнинг Татум возьмётся за адаптацию культового комикса «Макс»

25 ноября
2019 год

Новости кино >>
25 ноября 2019
Ченнинг Татум выступит продюсером новой экранизации культового комикса Сэма Кита «Макс» (The Maxx), чьи первые выпуски были опубликованы издательством Image в 1993 году. В середине 90-х на MTV шёл одноимённый мультсериал, уточняет THR.


У главного героя первоисточника — бомжа, живущего в картонной коробке, — есть способность перемещаться между двумя мирами. В альтернативной реальности он превращается в защитника Королевы Джунглей, которая в обычном мире представляется людям как социальный работник Джули Уинтерс.

Помимо Татума, проект продюсирует Рой ЛиОно 2») вместе со своей компанией Vertigo Entertainment. Что именно ждёт зрителей — сериал или фильм, пока неизвестно.
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Ченнинг Татум возьмётся за адаптацию культового комикса «Макс» фотографии
Ченнинг Татум возьмётся за адаптацию культового комикса «Макс» фотографии
Ченнинг Татум возьмётся за адаптацию культового комикса «Макс» фотографии
Ченнинг Татум возьмётся за адаптацию культового комикса «Макс» фотографии
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