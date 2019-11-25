Ченнинг Татум возьмётся за адаптацию культового комикса «Макс»

Ченнинг Татум
выступит продюсером новой экранизации культового комикса Сэма Кита
«Макс
» (The Maxx), чьи первые выпуски были опубликованы издательством Image в 1993 году. В середине 90-х на MTV шёл одноимённый мультсериал, уточняет THR
.
У главного героя первоисточника — бомжа, живущего в картонной коробке, — есть способность перемещаться между двумя мирами. В альтернативной реальности он превращается в защитника Королевы Джунглей, которая в обычном мире представляется людям как социальный работник Джули Уинтерс.
Помимо Татума, проект продюсирует Рой Ли
(«Оно 2
») вместе со своей компанией Vertigo Entertainment. Что именно ждёт зрителей — сериал или фильм, пока неизвестно.