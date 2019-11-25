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Дэвид Теннант сыграет маньяка Денниса Нильсена

25 ноября
2019 год

Новости кино >>
25 ноября 2019
Дэвид Теннант воплотит образ британского серийного убийцы Денниса Нильсена в мини-сериале канала ITV «Дес» (Des), состоящем из трёх эпизодов.

Согласно Deadline, в основу телешоу легла книга Брайана Мастерса «Убийство за компанию» (Killing For Company), которую адаптирует для телевидения актёр Люк НилВедьмак»).


Сериал начнётся с ареста и сосредоточит внимание на судебном разбирательстве над маньяком, на чьём счету 15 убитых мальчиков и юношей. Убийца, орудовавший с 1978-го по 1983-й в Северном Лондон, был приговорён к пожизненному заключению и в мае 2018-го умер в тюрьме на 73-м году жизни. Мастерса сыграет Джейсон Уоткинс, а Дэниэл Мэйс предстанет в качестве инспектора Питера Джея.

Старт съёмок мини-сериала запланирован на ближайшее время, на малые экраны он выйдет во второй половине 2020 года.
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Дэвид Теннант
Дэвид Теннант сыграет маньяка Денниса Нильсена фотографии
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