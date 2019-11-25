Дэвид Теннант сыграет маньяка Денниса Нильсена

Дэвид Теннант
воплотит образ британского серийного убийцы Денниса Нильсена
в мини-сериале канала ITV «Дес
» (Des), состоящем из трёх эпизодов.
Согласно Deadline
, в основу телешоу легла книга Брайана Мастерса
«Убийство за компанию
» (Killing For Company), которую адаптирует для телевидения актёр Люк Нил
(«Ведьмак
»).
Сериал начнётся с ареста и сосредоточит внимание на судебном разбирательстве над маньяком, на чьём счету 15 убитых мальчиков и юношей. Убийца, орудовавший с 1978-го по 1983-й в Северном Лондон, был приговорён к пожизненному заключению и в мае 2018-го умер в тюрьме на 73-м году жизни. Мастерса сыграет Джейсон Уоткинс
, а Дэниэл Мэйс
предстанет в качестве инспектора Питера Джея
.
Старт съёмок мини-сериала запланирован на ближайшее время, на малые экраны он выйдет во второй половине 2020 года.