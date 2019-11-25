Харрисон Форд переберётся на телевидение

Харрисон Форд
впервые получил главную роль на телевидении. Актёр согласился сыграть в детективном сериале компании Annapurna TV «Лестница
» (The Staircase), уверяет Variety
.
Это будет адаптация одноимённого док-шоу 2004 года, которое в 2018-м перевыпустил Netflix в количестве 13 эпизодов. Сюжет крутится вокруг писателя Майкла Питерсона
, которого обвинили в убийстве жены. По его словам, она упала с лестницы, но в полиции уверены, что налицо скрупулёзно спланированное преступление.
Сценаристом и шоураннером сериала числится создатель «Грешницы
» Антонио Кампос
. У шоу пока нет договорённостей с каким-либо каналом или стрим-сервисом.
Форд не снимался на телевидении с середины 70-х. В начале карьеры ему доверяли лишь небольшие роли в таких сериалах, как «ФБР
», «Кунг-фу
» и «Дэн Огаст
».