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Харрисон Форд переберётся на телевидение

25 ноября
2019 год

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25 ноября 2019
Харрисон Форд впервые получил главную роль на телевидении. Актёр согласился сыграть в детективном сериале компании Annapurna TV «Лестница» (The Staircase), уверяет Variety.

Это будет адаптация одноимённого док-шоу 2004 года, которое в 2018-м перевыпустил Netflix в количестве 13 эпизодов. Сюжет крутится вокруг писателя Майкла Питерсона, которого обвинили в убийстве жены. По его словам, она упала с лестницы, но в полиции уверены, что налицо скрупулёзно спланированное преступление.

Харрисон Форд
фото: latimes.com

Сценаристом и шоураннером сериала числится создатель «Грешницы» Антонио Кампос. У шоу пока нет договорённостей с каким-либо каналом или стрим-сервисом.

Форд не снимался на телевидении с середины 70-х. В начале карьеры ему доверяли лишь небольшие роли в таких сериалах, как «ФБР», «Кунг-фу» и «Дэн Огаст».
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