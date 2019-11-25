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Подведены итоги фестиваля «Телемания»

25 ноября
2019 год

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25 ноября 2019
В концертном зале «Останкино» состоялась церемония награждения Международного открытого молодёжного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания», учреждённого Институтом кино и телевидения (ГИТР). Мероприятие проводится при поддержке Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2019-м фестиваль получил грант от Федерального агентства по делам молодёжи, сообщает пресс-служба смотра.

На конкурс пришло более 600 заявок из России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Грузии и других стран. В шорт-лист отобрана 71 работа для 14 номинаций. В рамках фестиваля прошли бесплатные кинотеатральные и онлайн-показы, а также мастер-классы от профессионалов медиаиндустрии.

Подведены итоги фестиваля «Телемания»
фото: Пресс-служба фестиваля

Работы номинантов по достоинству оценили члены жюри фестиваля: телеведущий Дмитрий Дибров, телеведущая, глава Роскино и киноэксперт Первого канала Екатерина Мцитуридзе, режиссёр Владимир Котт, продюсер Оксана Барковская, редактор Digital Reporter, отборщик международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest Мария Токмашева, фестивальный отборщик Александра Жукова, заместитель генерального директора ТНТ Владимир Воронов, руководитель контентного направления Start.ru Михаил Клочков, заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио (IATR) Дмитрий Заслуев и другие.

В этом году было сложно выбирать призёров, поскольку все работы достойны первых мест в своих номинациях. Единственной работой, которой жюри единогласно присудили Гран-при, стал «Вован» Александры Зайцевой, представляющий собой специальный репортаж о современном супергерое, спасателе МЧС. Также стоит отметить специальный приз от Консорциума ценностно-ориентированных образовательных организаций. Ректоры вузов, входящих в состав Консорциума, единогласно выбрали специальный репортаж Татьяны Ротарь «Я – Ирина» о слепоглухой актрисе Ирине Поволоцкой. Сертификаты на годовое фестивальное продвижение от компании CinePromo получили семь фильмов, включая две работы из Кыргызстана.
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Подведены итоги фестиваля «Телемания» фотографии
Подведены итоги фестиваля «Телемания» фотографии
Подведены итоги фестиваля «Телемания» фотографии
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