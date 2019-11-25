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Продолжение «Умки» выйдет в декабре

25 ноября
2019 год

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25 ноября 2019
«Союзмультфильм» в декабре представит финальную часть мульт-трилогии о белом медвежонке по имени Умка. Долгожданная встреча зрителя с Умкой и его другом произойдёт спустя 50 лет после выхода первого мультфильма. Крупнейшая нефтяная компания страны «Роснефть» стала генеральным спонсором мультфильма, поддержанного Министерствои культуры РФ.

Согласно пресс-службе киностудии, анимационная лента расскажет о важности искренней дружбы и тёплых семейных взаимоотношений, а также покажет пример доброго отношения к братьям нашим меньшим. Он станет логичным завершением трилогии об Умке. В первой части медвежонок познаёт мир, во второй – взрослеет и отправляется в странствие, в третьей – возвращается домой. Это – классическая модель трилогии: онтология, инициация и возвращение. Создание третьей серии мультфильма объясняется не только тем, что нужно помочь зрителю встретиться с полюбившимися персонажами советской мультипликации, но и необходимостью финального аккорда в неоконченной философской притче о белом медвежонке.

Продолжение «Умки» выйдет в декабре
фото: Пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, «эта история началась 50 лет назад, в далёком 1969 году. Второй мультфильм "Умка ищет друга" вышел в 1970-м, но тогда мы увидели только, как герой улетает на поиски друга. Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу! И вот теперь мы наконец узнаем, удалось ли самому трогательному, искреннему и смелому полярному мишке найти своего товарища. И, конечно, в финале прозвучит песня – добрая и мелодичная, в лучших традициях отечественной мультипликации. Это будет замечательный подарок российским зрителям на Новый год».

Новая серия «Умки» станет трогательной встречей с любимым медвежонком для детей, которые выросли и стали родителями, и радостным открытием для нынешних малышей.
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