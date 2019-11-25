«Дау» Ильи Хржановского не выдали прокатное удостоверение из-за порнографии

«Дау
» Ильи Хржановского
, посвящённый жизни советского физика Льва Ландау
, не получит прокатное удостоверение. Основанием для отказа послужили порнографические материалы, уточняется на сайте Министерства культуры Российской Федерации
.
«В соответствии с постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и правил ведения государственного регистра фильмов" и на основании пункта 10 Административного регламента Минкультуры России по предоставлению государственной услуги по выдаче прокатных удостоверений на фильмы, созданные в Российской Федерации или приобретённые за рубежом для проката на её территории, и по ведению Государственного регистра фильмов, принято решение об отказе в выдаче прокатных удостоверений на фильмы "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера"», –
говорится в сообщении. При этом министерство ссылается на подпункт «в» пункта 18 Правил, предусматривающий отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию.
Проект «Дау» состоит из десяти эпизодов. Создатели фильмов обратились с просьбой о выдаче прокатного удостоверения в Минкультуры 31 октября текущего года. Как отмечает ведомство, первые шесть эпизодов, заявки на которые были поданы в Минкультуры России, получили прокатки в установленные сроки.