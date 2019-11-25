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«Дау» Ильи Хржановского не выдали прокатное удостоверение из-за порнографии

25 ноября
2019 год

Новости кино >>
25 ноября 2019
«Дау» Ильи Хржановского, посвящённый жизни советского физика Льва Ландау, не получит прокатное удостоверение. Основанием для отказа послужили порнографические материалы, уточняется на сайте Министерства культуры Российской Федерации.

«Дау» Ильи Хржановского не выдали прокатное удостоверение из-за порнографии

«В соответствии с постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и правил ведения государственного регистра фильмов" и на основании пункта 10 Административного регламента Минкультуры России по предоставлению государственной услуги по выдаче прокатных удостоверений на фильмы, созданные в Российской Федерации или приобретённые за рубежом для проката на её территории, и по ведению Государственного регистра фильмов, принято решение об отказе в выдаче прокатных удостоверений на фильмы "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера"», – говорится в сообщении. При этом министерство ссылается на подпункт «в» пункта 18 Правил, предусматривающий отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию.

Проект «Дау» состоит из десяти эпизодов. Создатели фильмов обратились с просьбой о выдаче прокатного удостоверения в Минкультуры 31 октября текущего года. Как отмечает ведомство, первые шесть эпизодов, заявки на которые были поданы в Минкультуры России, получили прокатки в установленные сроки.
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«Дау» Ильи Хржановского не выдали прокатное удостоверение из-за порнографии фотографии
«Дау» Ильи Хржановского не выдали прокатное удостоверение из-за порнографии фотографии
«Дау» Ильи Хржановского не выдали прокатное удостоверение из-за порнографии фотографии
«Дау» Ильи Хржановского не выдали прокатное удостоверение из-за порнографии фотографии
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