«Тест на беременность» возвращается на экраны

В продолжении сериала Наташа Бахметьева с Андреем и сыном Мишкой живут вместе. Они пытаются привыкнуть к новой семейной жизни. Наташа едва справляется с домом и Мишкой, да и с Андреем не очень ладится – он все чаще берет ночные дежурства, а она очень скучает по работе. В один из дней Бахметьева приезжает в Медцентр поздравить Евгению Ефимовну, «Мишу», с юбилеем и видит, как у ворот роддома КАМАЗ сбивает беременную женщину. Наташа проводит сложнейшую операцию, спасает мать, но ребенка, к сожалению, спасти не удается. У клиники тележурналисты уже ведут репортаж о том, что в Медцентре за последнее время резко увеличился процент младенческой смертности. Саморядов просит Наташу выйти из отпуска и вернуться в клинику. Она соглашается.
«В новом сезоне все главные герои столкнутся с предательством, мы станем свидетелями войны поколений и объединения команды перед новым врагом. Мы также поднимаем тему объединения медицинских центров. Будет множество новых уникальных медицинских случаев, которые на самом деле имели место быть – как и в первом сезоне, мы берем за основу только то, что действительно произошло с реальными людьми», – рассказывает продюсер Юрий Сапронов.
«Мы были очень рады снова встретиться. У нас новые режиссеры Антон Сиверс, Олег Асадулин, Клим Шипенко. Второй сезон полон неожиданных поворотов, по-новому раскрываются персонажи. Конечно, истории, которые мы показываем, в жизни происходят, дай Бог раз в год, за ними гоняются, и сценаристы собирают их в одном фильме. Но когда мы столкнулись с этой профессией вплотную, все были в шоке. Врачи спасают человеческие жизни, и нам нужно это показать», – отмечает Данила Дунаев.
Местом действия снова будет Санкт-Петербург, хотя некоторые эпизоды сериала снимали в Москве. Съемки проекта стартовали еще летом 2016 года, но прерывались на время из-за беременности Светланы Ивановой. Весной 2018-го Иванова родила ребенка, и уже в июле того же года вернулась к съемкам.