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Звери поют популярные песни в финальном трейлере ленты «Иван Царевич и Серый Волк-4»

26 ноября
2019 год

Новости кино >>
26 ноября 2019
В сети появился финальный трейлер сказочного блокбастера по сценарию Квартета И «Иван Царевич и Серый Волк-4», продолжающего популярную франшизу от студии «Мельница».


Зима в этом году в тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная. Прямо, как в прошлом году. И как в позапрошлом. Но, вот, пришла весна. Точнее – почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом. Как обычно. И совсем было загрустили наши герои – Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы вместе с почти-весной, не пришла новость - в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж, а чей голос окажется круче на этот раз? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Не один все же мультфильм прошли вместе, да и все равно он про книги забыл, орет, точнее, поет целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом. А то шоу-бизнес – настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездой.

Звери поют популярные песни в финальном трейлере ленты «Иван Царевич и Серый Волк-4»

Героев тридевятого царства озвучили Иван Охлобыстин, Никита Ефремов, Михаил Боярский, Равшана Куркова, Сергей Волчков и другие. Режиссерами картины выступили Дарина Шмидт и Константин Феоктистов.

На больших экранах «Иван Царевич и Серый Волк-4» появится 26 декабря 2019 года.
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Иван Царевич и Серый Волк-4

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Звери поют популярные песни в финальном трейлере ленты «Иван Царевич и Серый Волк-4» фотографии
Звери поют популярные песни в финальном трейлере ленты «Иван Царевич и Серый Волк-4» фотографии
Звери поют популярные песни в финальном трейлере ленты «Иван Царевич и Серый Волк-4» фотографии
Звери поют популярные песни в финальном трейлере ленты «Иван Царевич и Серый Волк-4» фотографии
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