Российский «Аванпост» покажут в США, Южной Корее и других странах

Российский фантастический фильм «Аванпост
» режиссера Егора Баранова
будет показан в США и еще двух десятках стран, сообщает пресс-служба Premier Studios, занимавшейся производством ленты.
«В США картину выпустит дистрибьютор независимого кино Shout! Factory, специализирующийся на мировой фантастике и анимации. «Аванпост» также покажут в Южной Корее, Японии, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Турции, в странах бывшей Югославии и на других иностранных территориях. В ближайшее время компания «Централ Партнершип», которая реализует международные права на нашу картину, также планирует завершить сделки по прокату в Китае и Франции
», - отметил продюсер картины Валерий Федорович
.
Ранее «Аванпост» стал победителем международного фестиваля Accolade Global Film Competition в США, а исполнитель главной роли Алексей Чадов
был назван обладателем специальной награды фестиваля за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence. Кроме того, сочиненный Райаном Оттером саундтрек стал финалистом престижной международной премии Global Music Awards. Также, «Аванпост» – единственная картина из России, которая вошла в программу американского фестиваля Cinequest, объединяющего кино и высокие технологии.
Мировая премьера фильма «Аванпост» состоялась 22 ноября в Берлине, где его представили Егор Баранов и актрисы Лукерья Ильяшенко
и Ксения Кутепова
. В российский прокат фильм вышел 21 ноября.