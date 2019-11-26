ревью

Новости театра Молодые хореографы Софья Гайдукова и Константин Матулевский поставили «Золушку» Премьера балета состоялась в московском культурном центре «ЗИЛ».

Новости кино Российский «Аванпост» покажут в США, Южной Корее и других странах На стадии обсуждения также Китай и Франция.

Ролики фильмов «Пароль: Хаус» Группа друзей собирается в загородном доме, где хозяин виллы приготовил гостям игру, которая позволяет заглянуть в будущее.

Рецензии на фильмы «Холодное сердце 2»: Путь в неизвестность Принцессы нового века покоряют время и пространство

Лайфстайл «Люди судят меня и не понимают моего выбора»: Элизабет Бэнкс рассказала о суррогатном материнстве Актриса и режиссер призналась, что столкнулась с осуждением

Ролики фильмов «Иван Царевич и Серый Волк 4» Кот-ученый представляет тридевятое царство на всесказочном конкурсе песни.