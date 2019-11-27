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Галина Польских отмечает юбилей

27 ноября
2019 год

Новости кино >>
27 ноября 2019
Актрисе советского и российского кино Галине Польских исполнилось 80 лет.

Галина Польских отмечает юбилей

Польских родилась в Москве, окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), затем была принята в труппу Театра-студии киноактера. В кино дебютировала еще во время учебы в картине режиссера Юлия Карасика «Дикая собака динго», отмеченной главным призом Международного кинофестиваля детских фильмов в Венеции.

Работала с Георгием Данелией, Леонидом Гайдаем, Сергеем Герасимовым, Петром Тодоровским и другими известными режиссерами. Актриса активно снималась в кино и телепроектах, однако от театральных работ долгое время отказывалась, позже участвовала в антрепризе.

Галина Польских продолжает свою карьеру – так совсем недавно ее можно было увидеть в сериале «Хорошая жена» в роли Нины Ивановны, свекрови главной героини Алисы Филипповой.
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персоны
Леонид ГайдайСергей ГерасимовГеоргий ДанелияЮлий КарасикТамара МакароваГалина ПольскихПётр Тодоровский
фильмы
Дикая собака ДингоХорошая жена

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Галина Польских отмечает юбилей фотографии
Галина Польских отмечает юбилей фотографии
Галина Польских отмечает юбилей фотографии
Галина Польских отмечает юбилей фотографии
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