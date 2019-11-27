Галина Польских отмечает юбилей

Актрисе советского и российского кино Галине Польских
исполнилось 80 лет.
Польских родилась в Москве, окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова
и Тамары Макаровой
), затем была принята в труппу Театра-студии киноактера. В кино дебютировала еще во время учебы в картине режиссера Юлия Карасика
«Дикая собака динго
», отмеченной главным призом Международного кинофестиваля детских фильмов в Венеции.
Работала с Георгием Данелией
, Леонидом Гайдаем
, Сергеем Герасимовым, Петром Тодоровским
и другими известными режиссерами. Актриса активно снималась в кино и телепроектах, однако от театральных работ долгое время отказывалась, позже участвовала в антрепризе.
Галина Польских продолжает свою карьеру – так совсем недавно ее можно было увидеть в сериале «Хорошая жена
» в роли Нины Ивановны, свекрови главной героини Алисы Филипповой.