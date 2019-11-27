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Александр Паль играет главную роль в новом фильме Михаила Сегала

27 ноября
2019 год

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27 ноября 2019
Александр Паль играет главную роль в новом фильме Михаила Сегала «Глубже», сообщает пресс-служба проекта.

Александр Паль играет главную роль в новом фильме Михаила Сегала
фото: Пресс-служба фильма "Глубже"

Главный герой картины Роман – единственный, оставшийся в живых специалист по глубине. За ним начинается охота. Спасаясь от неё, Роман спасает мир.

«Я с щенячьим воодушевлением воспринял сюжет и своего героя. Он человек глубокого ума, творец, ищущий, вечно терзающий себя мыслями об искусстве! Уже избитая фраза Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» лучше всего описывает его внутренний мир! Думаю, он мог ставить опыт голодовки и аскетизма похлеще самого Диогена. А впечатления от актерского ансамбля, как от сборной мира по футболу: каждый уникален и неповторим. Все понимают на какой тонкий лёд ступили, и каждый чувствует, как идти по этому льду», – говорит Паль.

Помимо него в фильме также играют Любовь Аксенова, Игорь Угольников, Игорь Верник, Олег Гаас, Семен Трескунов, Сергей Бурунов, Владимир Симонов, Владимир Стеклов, Степан Девонин и другие артисты.

«Я прочитал сценарий, остался восхищенным, и подумал, что мне предлагают роль, которую сейчас играет Саша Паль, уже возгордился практически. Но тут Миша Сегал меня осадил и предложил другую, что меня ни капли не смутило, потому что я видел все фильмы Миши до этого. Мой герой… такой немножечко Наполеон, его интеллект жаждет крови. И в этом смысле он мне очень близок, потому что я сам очень целеустремлен и амбициозен. А фильм в целом для меня - это просто очень важное высказывание о современной России и об обществе», – говорит Семен Трескунов.

Съемки фильма проходят в Ярославле, Санкт-Петербурге и Москве. Прокат запланирован на 2020 год.
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персоны
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фильмы
Глубже!

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Александр Паль играет главную роль в новом фильме Михаила Сегала фотографии
Александр Паль играет главную роль в новом фильме Михаила Сегала фотографии
Александр Паль играет главную роль в новом фильме Михаила Сегала фотографии
Александр Паль играет главную роль в новом фильме Михаила Сегала фотографии
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