Александр Паль играет главную роль в новом фильме Михаила Сегала

Главный герой картины Роман – единственный, оставшийся в живых специалист по глубине. За ним начинается охота. Спасаясь от неё, Роман спасает мир.
«Я с щенячьим воодушевлением воспринял сюжет и своего героя. Он человек глубокого ума, творец, ищущий, вечно терзающий себя мыслями об искусстве! Уже избитая фраза Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» лучше всего описывает его внутренний мир! Думаю, он мог ставить опыт голодовки и аскетизма похлеще самого Диогена. А впечатления от актерского ансамбля, как от сборной мира по футболу: каждый уникален и неповторим. Все понимают на какой тонкий лёд ступили, и каждый чувствует, как идти по этому льду», – говорит Паль.
«Я прочитал сценарий, остался восхищенным, и подумал, что мне предлагают роль, которую сейчас играет Саша Паль, уже возгордился практически. Но тут Миша Сегал меня осадил и предложил другую, что меня ни капли не смутило, потому что я видел все фильмы Миши до этого. Мой герой… такой немножечко Наполеон, его интеллект жаждет крови. И в этом смысле он мне очень близок, потому что я сам очень целеустремлен и амбициозен. А фильм в целом для меня - это просто очень важное высказывание о современной России и об обществе», – говорит Семен Трескунов.
Съемки фильма проходят в Ярославле, Санкт-Петербурге и Москве. Прокат запланирован на 2020 год.