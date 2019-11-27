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Павел Руминов и Екатерина Филиппова – об авторском кино: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

27 ноября
2019 год

Новости кино >>
27 ноября 2019
В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» на протяжении двух месяцев проходили «Индустриальные среды» – серия бесплатных мастер-классов от лидеров современной медиаиндустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов. 27 ноября в 16.00 состоится заключительный мастер-класс, который проведут продюсер Екатерина Филиппова и режиссер Павел Руминов.

Павел Руминов и Екатерина Филиппова – об авторском кино: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

Они расскажут о том, чем отличается продвижение короткого метра от полного, на что стоит обратить внимание, выстраивая маркетинговую стратегию на этапе производства фильма, какие зарубежные питчинги и кинорынки являются наиболее эффективными для российских производителей контента, в чем плюсы и сложности ко-продукции с зарубежными странами, аочему фестивали являются важной частью продвижения авторского кино и каковы возможности его окупаемости и монетизации, являются ли фестивали так называемого «А»-уровня гарантией успеха и что делать, если фильм не попал ни в Канны, ни в Берлин, ни в Венецию, и вообще как начинающему автору заинтересовать продюсера.

Кино-Театр.Ру ведет прямую трансляцию мероприятия:

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