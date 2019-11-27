Гендиректор НТВ стал одним из лучших топ-менеджеров России

Генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский
стал лауреатом отраслевой премии «ТОП-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникации», учрежденной в 2019 году АКАР и Центром развития бизнес-коммуникаций, сообщает пресс-служба НТВ.
Земский был награжден в категории «Телевидение», направление «Медиа». Под его руководством телеканалу НТВ удалось выйти на стабильную долю в 10%, которую телеканал держит третий год подряд. В телесезоне 2019/2020 канал неоднократно поднимался на второе место среди всех телеканалов (доля 10,3% по июлю-августу).
Посещаемость официального сайта телеканала составляет 14,4 млн пользователей в месяц, суммарный охват соц.сетей НТВ – 78 млн в месяц. За всё время существования мобильные приложения телеканала были скачены более 4,3 млн раз, а ежемесячный объём сессий составляет 6 млн. У контента НТВ 8 млрд просмотров на YouTube, а также 7 млн подписчиков на этой платформе. Сериалы НТВ на YouTube посмотрели более 3,1 млрд раз.