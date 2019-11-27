Мировая премьера сериала «Колл-центр» Меркуловой и Чупова состоялась с Таллине

Мировая премьера сериала «Колл-центр» режиссеров и сценаристов Наташи Меркуловой и Алексея Чупова состоялась на международном кинофестивале Black Nights Film Festival в Таллине, сообщает пресс-служба Premier Studios, занимавшейся производством сериала.
фото: Пресс-служба Premier Studios
«Колл-центр» – остросюжетный триллер про сотрудников онлайн-магазина для взрослых, которых заперли в офисе неизвестные маньяки, удивительным образом осведомлённые о жизни каждого из работников. Российская премьера проекта состоялась в сентябре этого года на фестивале «Пилот» в Иваново, где Наташа Меркулова и Алексей Чупов были отмечены призом за лучший сценарий.
«Отправной точкой для нас стал популярный роман американского писателя Тома Клэнси «Все страхи мира». Прочитав его, мы решили создать такое кинопроизведение, в котором были бы собраны все наши собственные страхи», – рассказал Алексей Чупов.