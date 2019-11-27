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Мировая премьера сериала «Колл-центр» Меркуловой и Чупова состоялась с Таллине

27 ноября
2019 год

Новости кино >>
27 ноября 2019
Мировая премьера сериала «Колл-центр» режиссеров и сценаристов Наташи Меркуловой и Алексея Чупова состоялась на международном кинофестивале Black Nights Film Festival в Таллине, сообщает пресс-служба Premier Studios, занимавшейся производством сериала.

Мировая премьера сериала «Колл-центр» Меркуловой и Чупова состоялась с Таллине
фото: Пресс-служба Premier Studios

«Колл-центр» – остросюжетный триллер про сотрудников онлайн-магазина для взрослых, которых заперли в офисе неизвестные маньяки, удивительным образом осведомлённые о жизни каждого из работников. Российская премьера проекта состоялась в сентябре этого года на фестивале «Пилот» в Иваново, где Наташа Меркулова и Алексей Чупов были отмечены призом за лучший сценарий.

«Отправной точкой для нас стал популярный роман американского писателя Тома Клэнси «Все страхи мира». Прочитав его, мы решили создать такое кинопроизведение, в котором были бы собраны все наши собственные страхи», – рассказал Алексей Чупов.

В сериале сыграли Павел Табаков, Яглыч, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова и другие актеры.

Планируется, что российские зрители увидят сериал весной 2020 года.
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