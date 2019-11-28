Джадду Нельсону исполнилось 60 лет

Сегодня, 28 ноября
, исполнилось 60
лет популярному американскому актёру, сценаристу, продюсеру, звезде 80-х Джадду Нельсону
.
Джадд Эшер Нельсон
родился 28 ноября 1959
года в Портленде (штат Мэн) в семье юристов Леонарда
и Мерл Нельсонов
. Образование получил в подготовительной школе Святого Павла в Конкорде, штат Нью-Гемпшир, а затем изучал философию в Хаверфорд-колледже в Хаверфорде, штат Пенсильвания. Актёром Джадд стал по счастливой случайности. Однажды он пришёл посмотреть прослушивание друга и был вынужден сам принять участие в кастинге, чтобы остаться. В результате молодой человек выиграл роль. После окончания университета отправился в Нью-Йорк, где его приняли в студию актёрского мастерства Стеллы Адлер
. Здесь его заметили и пригласили в комедию «Как закончить школу
» на роль уличного умника Эдди Китона.
Вместе с Эмилио Эстевесом
, Энтони Майклом Холлом
, Робом Лоу
, Эндрю Маккарти
, Деми Мур
, Молли Рингуолд
и Элли Шиди
Джадд Нельсон составил костяк популярной молодёжной актёрской группы 80-х, получившей название Brat Pack от журнала New York Magazine. Практически полным составом они перекочевали из «Клуба "Завтрак"
» в «Огни святого Эльма
», каждый из которых впоследствии надолго запомнился и приобрёл культовый статус.
На счету актёра более 120
ролей в кино и на телевидении. В частности, его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Фанданго
», «Блу-сити
», «Детективное агентство "Лунный свет"
», «Шквальный огонь
», «Безжалостный
», «Нью-Джек-Сити
», «Байки из склепа
», «В ловушке
», «Аве, Цезарь
», «Ветер в голове
», «За гранью возможного
», «Непредсказуемая Сьюзан
», «CSI: Место преступления
», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар
», «Чёрная дыра
», «Лас Вегас
», «Два с половиной человека
», «Медсестра 3D
», «Клуб миллиардеров
», «Джей в Голливуде
» и «Империя
». Он также подарил свой голос персонажам анимационных сериалов «Трансформеры
», «Гриффины
», «Финес и Ферб
» и «Бен 10: Омниверс
», написал сценарии к двум фильмам и спродюсировал одну киноленту. Обладатель премии MTV.