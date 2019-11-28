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Джадду Нельсону исполнилось 60 лет

28 ноября
2019 год

Новости кино >>
28 ноября 2019
Сегодня, 28 ноября, исполнилось 60 лет популярному американскому актёру, сценаристу, продюсеру, звезде 80-х Джадду Нельсону.

Джадд Эшер Нельсон родился 28 ноября 1959 года в Портленде (штат Мэн) в семье юристов Леонарда и Мерл Нельсонов. Образование получил в подготовительной школе Святого Павла в Конкорде, штат Нью-Гемпшир, а затем изучал философию в Хаверфорд-колледже в Хаверфорде, штат Пенсильвания. Актёром Джадд стал по счастливой случайности. Однажды он пришёл посмотреть прослушивание друга и был вынужден сам принять участие в кастинге, чтобы остаться. В результате молодой человек выиграл роль. После окончания университета отправился в Нью-Йорк, где его приняли в студию актёрского мастерства Стеллы Адлер. Здесь его заметили и пригласили в комедию «Как закончить школу» на роль уличного умника Эдди Китона.

Джадду Нельсону исполнилось 60 лет

Вместе с Эмилио Эстевесом, Энтони Майклом Холлом, Робом Лоу, Эндрю Маккарти, Деми Мур, Молли Рингуолд и Элли Шиди Джадд Нельсон составил костяк популярной молодёжной актёрской группы 80-х, получившей название Brat Pack от журнала New York Magazine. Практически полным составом они перекочевали из «Клуба "Завтрак"» в «Огни святого Эльма», каждый из которых впоследствии надолго запомнился и приобрёл культовый статус.

На счету актёра более 120 ролей в кино и на телевидении. В частности, его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Фанданго», «Блу-сити», «Детективное агентство "Лунный свет"», «Шквальный огонь», «Безжалостный», «Нью-Джек-Сити», «Байки из склепа», «В ловушке», «Аве, Цезарь», «Ветер в голове», «За гранью возможного», «Непредсказуемая Сьюзан», «CSI: Место преступления», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Чёрная дыра», «Лас Вегас», «Два с половиной человека», «Медсестра 3D», «Клуб миллиардеров», «Джей в Голливуде» и «Империя». Он также подарил свой голос персонажам анимационных сериалов «Трансформеры», «Гриффины», «Финес и Ферб» и «Бен 10: Омниверс», написал сценарии к двум фильмам и спродюсировал одну киноленту. Обладатель премии MTV.
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