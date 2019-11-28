Константин Богомолов два года будет снимать только для Start

Start подписал эксклюзивный контракт с Константином Богомоловым
, согласно которому он в течение двух лет будет работать в качестве режиссёра-постановщика и креативного продюсера только над проектами видеосервиса, среди которых могут быть как киносериалы, так и полнометражные фильмы. Условия контракта не распространяются на театральную деятельность режиссёра, уточняет пресс-служба Start.
Богомолов уже снял для Start «Содержанок
», а также выступает шоураннером второго сезона
данного киносериала. Сейчас в производстве находится «Хороший человек
» с Никитой Ефремовым
и Юлией Снигирь
в главных ролях, чья премьера на видеосервисе запланирована на 2020 год.
«Мне повезло встретить в индустрии людей, с которыми у меня полное взаимопонимание. Во вкусах, в амбициях и в мечтах. Что ещё надо для счастья?! Я надеюсь, этот союз будет долгим и вместе мы сделаем много крутых вещей», –
поделился Константин Богомолов.
По словам генерального продюсера и сооснователя видеосервиса Start Эдуарда Илояна
, «Константин Богомолов – один из самых талантливых режиссёров в нашей стране. Я действительно рад, что нам удалось договориться об эксклюзивном сотрудничестве, которое, уверен, позволит создать целый ряд хитов для видеосервиса Start».