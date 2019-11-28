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Кинематографисты за съёмки полнометражных фильмов на фоне Москвы смогут получить 9 млн рублей

28 ноября
2019 год

Новости кино >>
28 ноября 2019
Кинопроизводителям предоставлен шанс получить от 3 до 9 млн рублей за съёмки полнометражных картин в легко узнаваемых местах российской столицы. Чем больше в кадре московских пейзажей, тем выше размер гранта. К подобному выводу можно прийти после прочтения постановления, опубликованного на портале мэра и правительства Москвы.

«Финансовая поддержка предоставляется в зависимости от размера доли хронометража времени показа общественных пространств города Москвы от общего хронометража фильма. Для фильмов, хронометраж которых составляет более 52 минут, от 10 до 19 % – 3ООО тыс. рублей, от 20 до 29 % – 6ООО тыс. рублей, от 30 % – 9ООО тысяч рублей», – написано в документе.

Кинематографисты за съёмки полнометражных фильмов на фоне Москвы смогут получить 9 млн рублей
фото: mos.ru

Создателям фильмов с хронометражем менее 52 минут за эти же доли показа общественных пространств Москвы достанутся соответственно 1 млн, 2 млн и 3 млн рублей. В случае, если картины удостоены главных призов международных конкурсов и фестивалей, то для них объём грантов увеличат в два раза. Заявки на предоставление финансовой поддержки будут принимать ежегодно с 1 января по 31 марта.

Для получения выплаты кинематографисты, помимо съёмок городских пейзажей, должны соблюдать ряд требований: фильмы должны иметь прокатное удостоверение, их показ в кинотеатрах или по телевидению должен был произойти в году, предшествующем году подачи заявки на грант или в этот же год, но не позднее даты окончания приёма заявок. А студия, сделавшая проект, обязательно должна быть зарегистрирована в России.
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Кинематографисты за съёмки полнометражных фильмов на фоне Москвы смогут получить 9 млн рублей фотографии
Кинематографисты за съёмки полнометражных фильмов на фоне Москвы смогут получить 9 млн рублей фотографии
Кинематографисты за съёмки полнометражных фильмов на фоне Москвы смогут получить 9 млн рублей фотографии
Кинематографисты за съёмки полнометражных фильмов на фоне Москвы смогут получить 9 млн рублей фотографии
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