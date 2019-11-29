Веб-сериалы с Павлом Прилучным, Сергеем Безруковым и Яной Трояновой претендуют на премию в области веб-индустрии

Вторая российская премия в области веб-индустрии объявила список номинантов, сообщает пресс-служба награды.
фото: пресс-служба премии
На звание «лучшего веб-сериала» претендуют 15 проектов, среди которых второй сезон «Бара "На грудь"» о нелёгкой петербургской жизни под градусом с Татьяной Лазаревой, Яной Трояновой и Алексеем Гуськовым; «Омар в большом городе» о сбежавшем из родного села в Москву дагестанце, не желающем жениться по требованию родителей; остросюжетный «Прототип» о внедрении новых технологий в «Сибуре» и личных амбициях его работников; 1939live, рассказывающий про начало Второй мировой войны с экранов компьютеров Уинстона Черчилля, Чарли Чаплина и других участников и свидетелей событий; карельский «Пиксельный разум» об ужасах современных технологий; драма об актёрских буднях «Типа кино» при участии Сергея Безрукова и один из самых успешных примеров креативной рекламы – проект «Миллионер из Балашихи».
В числе номинантов на данную номинацию также «Горе от ума» с Павлом Прилучным в роли Чацкого, который живёт в эпоху интернета; «Штаб» про штаб Навального в Среднеуральске, где нескольким активистам противостоят городские сумасшедшие и «Отряды Путина»; веб-сериал «Digital Доктор» о враче, который лечит от digital-болезней; вертикальный веб-сериал «Коллежский асессор» в духе приключений Фандорина; сериалити-шоу AKShow, основанное блогером Катей Адушкиной; интерактивный проект «ЧО ZА»; мотивирующие и смешные истории о тяжёлой жизни в исполнении персонажей русских народных сказок «Мастеркласс. Жизнь как в сказке» и Mamba Stories Тимура Бекмамбетова по мотивам переписок на сервисе для знакомств Mamba.
В категории «Лучший документальный проект» представлены «Бьёт – значит бьёт!» Ирины Шихман, «Колыма – родина нашего страха» Юрия Дудя, «Беслан. День незнаний» Ксеним Собчак, «Норд-Ост. 17 лет» Екатерины Гордеевой и «С закрытыми окнами» Романа Супера. Среди «Онлайн-персон года» оказались журналист и ведущая Ксения Собчак, музыкант Сергей Шнуров и стендап-комик Нурлан Сабуров. На звание «Интервьюера года» номинированы Юрий Дудь («Вдудь»), Ирина Шихман («А поговорить?»), Николай Солодников («Ещёнепознер»), Елизавета Осетинская («Русский норм!»), Регина Тодоренко («Пятница с Региной»), Татьяна Мингалимова («Нежный редактор»), Алексей Пивоваров («Редакция») и Ксения Собчак («Осторожно Собчак»).
фото: пресс-служба премии
Среди «главных онлайн-событий» – запуск соцсети TikTok в России, начало работы онлайн-платформы more.tv, старт Мобильного художественного театра Михаила Зыгаря и запуск онлайн-кинотеатра Apple TV+. В номинацию «Развлекательный онлайн-проект года» включены шоу «Вечерний кто-то», «Блиц-крик», «Что было дальше», «Зашкварные истории», «Доктор Дью», «Контакты», Comment Out, «Стендап Андерграунд», «Вопрос ребром» и «Бар в большом городе». В категорию «Лучшее тревел-шоу» попали YouTube-каналы Михаила Ширвиндта, Антона Птушкина, Ильи Варламова, шоу «Хочу домой» и «ПРОехали!». За звание «лучшего информационного Telegram-канала» поборются @Mash, @Baza, @Топор, @Антиглянец, @Meduza, @RT и @360tv.ru. В категории «Просветительский онлайн-проект года» представлены «ХОЛИВАР. История Рунета», «Парфенон», «История русского видеоблогинга», «КиноПоиск», «Такая история», «Лекториум», «SciOne», «Редакция» и «А4».