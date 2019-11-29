Павел Трубинер и Екатерина Вилкова вернулись с «Чёрного моря»

Завершились съёмки восьмисерийного остросюжетного шпионского боевика «Чёрное море», работа над которым велась на протяжении трёх месяцев в Таганроге, Ростове-на-Дону, Серпухове, Москве и Московской области. Локациями для сериала послужили заброшенная поликлиника водников, построенная в конце XIX века, действующий морской порт Таганрога и бункеры 60-70-х годов, которые на время съёмок превратились в диверсионный центр фашистов.
Согласно пресс-службе кинокомпании Star Media, отвечающей за производство сериала, большой блок творческая группа посвятила съёмкам на воде и под водой. По словам режиссёра Сергея Щербина, «снимать под водой несколько сложнее, нежели на суше. Ведь под толщей воды всё происходит в три-четыре раза медленнее, а в кино каждая минута на счету. Однако нет ничего невозможного, если ты действительно горишь своим делом. Нам удалось сделать потрясающие подводные кадры, которые наверняка впечатлят зрителей».
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media
Действие «Чёрного моря» разворачивается в 1944 году. Незадолго до начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьёзная опасность – немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц флота в портах и на рейдах. Капитана третьего ранга Сергея Сабурова (Павел Трубинер) переводят с Балтики на Черноморский флот для создания особого подразделения по борьбе с вражескими диверсантами-подводниками. Цель Сабурова – усилить местную группу контрразведчиков и любыми способами уничтожить секретную штаб-квартиру.