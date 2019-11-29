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В Москве впервые пройдёт марафон якутского кино

29 ноября
2019 год

Новости кино >>
29 ноября 2019
С 5 по 8 декабря у столичного зрителя будет уникальная возможность познакомиться с феноменом якутского кино в ходе четырёхдневного киномарафона, который пройдёт в рамках культурной программы форума «Дни Дальнего Востока». В Киноцентре Центрального Дома журналиста на Никитском бульваре бесплатно покажут три оригинальные картины якутских режиссёров, получившие ряд призов международных и российских кинофестивалей, а также самую кассовую ленту якутского кинопроката. Об этом сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.

В ходе марафона будут представлены трагикомедия Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится», историческая драма Алексея Романова «Детство, которое мы не знали…», драма Эдуарда Новикова «Царь-птица» и криминальная комедия Алексея Амбросьева-младшего «Агент Мамбо». Для посещения марафона необходимо зарегистрироваться на мероприятие на сайте Киноцентра.

В Москве впервые пройдёт марафон якутского кино
фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

«Якутия каждый год принимает участие в "Днях Дальнего Востока", и в этот раз мы решили преподнести столице особый подарок – один из алмазов нашей самобытной культуры – якутское кино. Наши режиссёры снимают уникальные фильмы, которые получают призы на престижных зарубежных кинофестивалях и бьют в якутском прокате рекорды по кассовым сборам. У нашей республики много богатств, главной из которых являются творческие и необычайно талантливые люди. В этом вы сможете убедиться на марафоне якутского кино в Доме журналиста и на фестивале в Экспоцентре, где у нас ещё припасено несколько сюрпризов», – рассказал Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Андрей Федотов.

В последние годы якутский кинематограф переживает настоящий бум. Фильмы местных режиссёров получают престижные призы, показываются на зарубежных кинофестивалях и зачастую опережают в якутском прокате голливудские блокбастеры по объёму кассовых сборов. В Якутии уже более двадцати лет снимают собственные фильмы со своими звёздами, традициями, языком, культурой и аудиторией. Успех якутского кинематографа в стране и за её пределами по праву называют «феноменом якутского кино».
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фильмы
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В Москве впервые пройдёт марафон якутского кино фотографии
В Москве впервые пройдёт марафон якутского кино фотографии
В Москве впервые пройдёт марафон якутского кино фотографии
В Москве впервые пройдёт марафон якутского кино фотографии
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