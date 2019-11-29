Картина «Смотри как я» объявлена победителем Второй Национальной молодёжной кинопремии

В Москве объявили лауреатов Второй Национальной молодёжной кинопремии. Имена победителей опубликованы в официальной группе организатора награды «Роскультцентра» в социальной сети Вконтакте
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Лучшим полнометражным дебютом был признан фильм «Смотри как я
» Егора Сальникова
. В документальном конкурсе победу одержала лента Дарьи Иванковой
«Анатолий Крупнов. Он был...
». Среди мультфильмов награду получили «Соседи
» Валентины Архиповой
из Екатеринбурга.
Евгению Никитину
достался приз в номинации «Лучший короткометражный фильм» за «Стрелу
». Лучшей работой, снятой на смартфон, признана «Моя Ночь Музыки
» Елены Габдлахатовой
из Екатеринбурга.
Согласно ТАСС
, в 2019 году на соискание кинопремии было прислано 225 работ, а в шорт-лист попали 19 кинематографистов из десяти российских регионов: Воронежской, Московской, Свердловской, Ярославской, Челябинской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Хакасия, Пермского края, Краснодарского края и Москвы. В состав профессионального жюри вошли Алексей Учитель
, Владимир Хотиненко
, Сергей Мирошниченко
, Александр Котт
, Владимир Котт
, Наталия Дабижа
, Филипп Абрютин
, Дмитрий Котов
и исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова
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