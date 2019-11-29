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Картина «Смотри как я» объявлена победителем Второй Национальной молодёжной кинопремии

29 ноября
2019 год

Новости кино >>
29 ноября 2019
В Москве объявили лауреатов Второй Национальной молодёжной кинопремии. Имена победителей опубликованы в официальной группе организатора награды «Роскультцентра» в социальной сети Вконтакте.

Лучшим полнометражным дебютом был признан фильм «Смотри как я» Егора Сальникова. В документальном конкурсе победу одержала лента Дарьи Иванковой «Анатолий Крупнов. Он был...». Среди мультфильмов награду получили «Соседи» Валентины Архиповой из Екатеринбурга.

Картина «Смотри как я» объявлена победителем Второй Национальной молодёжной кинопремии
фото: vk.com

Евгению Никитину достался приз в номинации «Лучший короткометражный фильм» за «Стрелу». Лучшей работой, снятой на смартфон, признана «Моя Ночь Музыки» Елены Габдлахатовой из Екатеринбурга.

Согласно ТАСС, в 2019 году на соискание кинопремии было прислано 225 работ, а в шорт-лист попали 19 кинематографистов из десяти российских регионов: Воронежской, Московской, Свердловской, Ярославской, Челябинской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Хакасия, Пермского края, Краснодарского края и Москвы. В состав профессионального жюри вошли Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, Сергей Мирошниченко, Александр Котт, Владимир Котт, Наталия Дабижа, Филипп Абрютин, Дмитрий Котов и исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова.
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фильмы
Анатолий Крупнов. Он был...Смотри как я

фотографии >>
Картина «Смотри как я» объявлена победителем Второй Национальной молодёжной кинопремии фотографии
Картина «Смотри как я» объявлена победителем Второй Национальной молодёжной кинопремии фотографии
Картина «Смотри как я» объявлена победителем Второй Национальной молодёжной кинопремии фотографии
Картина «Смотри как я» объявлена победителем Второй Национальной молодёжной кинопремии фотографии
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