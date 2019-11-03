Алексей Чадов хочет стать продюсером Романа Курцына

«Когда меня пригласили участвовать в этом фильме, продюсер сказал: «Давай сделаем то, что от тебя никто не ждет». И мы придумали, что мой герой – фанат Курта Кобейна, который внешне похож на своего кумира. Я убедил режиссера сделать мне парик и стал практически копией Курта. Это такой парик, с которым можно жить – спать в нем, мыться, можно человека поднять за волосы. В таком образе зрители меня еще никогда не видели», – отмечает Роман Курцын.
По сюжету ленты с детства мечтающая стать рок-звездой Лиза (Снигирь) оставляет семью, когда приходит интересное предложение из Америки. Об этом они когда-то мечтали вместе с Артемом (Курцын), но после рождения дочери им пришлось забыть о творчестве. Теперь Артем растит дочь Виту (Лобанова) один, перебиваясь случайными заработками. И ради денег он вынужден однажды поступиться своим главным принципом — и спеть кавер российской попсы на корпоративе. Слов одного хита Артем не знает, но неожиданно выручает дочь, исполнив песню за него. Их экстравагантное выступление собирает миллионы просмотров в Интернете, что привлекает внимание известного продюсера. Это становится началом их большого пути к успеху. И если Артёма все это увлекает, то Вита мечтает совсем о другом.
фото: Пресс-служба компании MEGOGO Distribution
«Это нестандартная история, не очень привычная для зрительского восприятия. У моей героини есть мечта, даже страсть – она не может жить без музыки. Ее поступки и решения могут казаться странными, поэтому это получилась необычная роль для меня», – говорит Юлия Снигирь.
Один из продюсеров и сценаристов ленты Сергей Бобза отмечает, что «Успех» объединяет в себе три жанра – комедию, мелодраму и драму, «в этом он следует лучшим традициям советского кино, когда зритель за один сеанс успевал получить весь спектр эмоций – юмор комедии, романтику мелодрамы и катарсическое очищение драмы». «Успех» сделан в «фирменном» стиле режиссера Павла Руминова и, по его словам, объединяет два его предыдущих фильма – душераздирающую драму «Я буду рядом» и романтическую комедию «Статус: Свободен». «В итоге зритель получает всё – и смех, и слезы, и любовь», – подчеркивает режиссер.