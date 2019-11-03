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Алексей Чадов хочет стать продюсером Романа Курцына

3 ноября
2019 год

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3 ноября 2019
Кино-Театр.Ру представляет отрывок из лирической комедии режиссера Павла Руминова «Успех», главные роли в которой исполнили Роман Курцын, Юлия Снигирь и Мария Лобанова. Одним из героев фильма стал эксцентричный продюсер Юрий Талисман в исполнении Алексея Чадова.



«Когда меня пригласили участвовать в этом фильме, продюсер сказал: «Давай сделаем то, что от тебя никто не ждет». И мы придумали, что мой герой – фанат Курта Кобейна, который внешне похож на своего кумира. Я убедил режиссера сделать мне парик и стал практически копией Курта. Это такой парик, с которым можно жить – спать в нем, мыться, можно человека поднять за волосы. В таком образе зрители меня еще никогда не видели», – отмечает Роман Курцын.

По сюжету ленты с детства мечтающая стать рок-звездой Лиза (Снигирь) оставляет семью, когда приходит интересное предложение из Америки. Об этом они когда-то мечтали вместе с Артемом (Курцын), но после рождения дочери им пришлось забыть о творчестве. Теперь Артем растит дочь Виту (Лобанова) один, перебиваясь случайными заработками. И ради денег он вынужден однажды поступиться своим главным принципом — и спеть кавер российской попсы на корпоративе. Слов одного хита Артем не знает, но неожиданно выручает дочь, исполнив песню за него. Их экстравагантное выступление собирает миллионы просмотров в Интернете, что привлекает внимание известного продюсера. Это становится началом их большого пути к успеху. И если Артёма все это увлекает, то Вита мечтает совсем о другом.

Алексей Чадов хочет стать продюсером Романа Курцына
фото: Пресс-служба компании MEGOGO Distribution

«Это нестандартная история, не очень привычная для зрительского восприятия. У моей героини есть мечта, даже страсть – она не может жить без музыки. Ее поступки и решения могут казаться странными, поэтому это получилась необычная роль для меня», – говорит Юлия Снигирь.

Один из продюсеров и сценаристов ленты Сергей Бобза отмечает, что «Успех» объединяет в себе три жанра – комедию, мелодраму и драму, «в этом он следует лучшим традициям советского кино, когда зритель за один сеанс успевал получить весь спектр эмоций – юмор комедии, романтику мелодрамы и катарсическое очищение драмы». «Успех» сделан в «фирменном» стиле режиссера Павла Руминова и, по его словам, объединяет два его предыдущих фильма – душераздирающую драму «Я буду рядом» и романтическую комедию «Статус: Свободен». «В итоге зритель получает всё – и смех, и слезы, и любовь», – подчеркивает режиссер.

В российский прокат фильм выйдет 7 ноября.
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персоны
Сергей БобзаРоман КурцынМария ЛобановаПавел РуминовЮлия СнигирьАлексей Чадов
фильмы
Статус: свободенУспехЯ буду рядом

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Алексей Чадов хочет стать продюсером Романа Курцына фотографии
Алексей Чадов хочет стать продюсером Романа Курцына фотографии
Алексей Чадов хочет стать продюсером Романа Курцына фотографии
Алексей Чадов хочет стать продюсером Романа Курцына фотографии
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