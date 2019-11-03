Леди Гага исполнит главную роль в фильме Ридли Скотта про убийство Гуччи

Леди Гага
сыграет главную роль в новом фильме Ридли Скотта
, посвященном династии Гуччи и убийству внука основателя модной империи – Маурицио Гуччи, сообщает Deadline
.
Сценарий ленты основан на книге Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности»
. Леди Гага исполнит роль Патриции Реджиани, осужденной за организацию убийства своего бывшего мужа – Маурицио Гуччи, который был застрелен в Милане в 1995 году. Реджиани, которую называли «черной вдовой», провела в тюрьме 13 лет, затем еще четыре года находилась под домашним арестом с принудительными работами, пока суд в феврале 2017 года не выпустил на свободу 68-летнию Реджиани – за примерное поведение.
Это первый проект Леди Гаги после ее номинации на премию «Оскар» за работу в фильме Брэдли Купера
«Звезда родилась
». А вот Ридли Скотт параллельно занимается другим фильмом
– уже в следующем году начнутся съемки ленты «Правдивая история преступления, скандала и судебного поединка в средневековой Франции»
с Мэттом Дэймоном
, Адамом Драйвером
, Джоди Комер
и Беном Аффлеком
. Однако Скотт надеется не затягивать и с производством фильма про Гуччи.