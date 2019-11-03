Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Леди Гага исполнит главную роль в фильме Ридли Скотта про убийство Гуччи

3 ноября
2019 год

Новости кино >>
3 ноября 2019
Леди Гага сыграет главную роль в новом фильме Ридли Скотта, посвященном династии Гуччи и убийству внука основателя модной империи – Маурицио Гуччи, сообщает Deadline.

Леди Гага исполнит главную роль в фильме Ридли Скотта про убийство Гуччи

Сценарий ленты основан на книге Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Леди Гага исполнит роль Патриции Реджиани, осужденной за организацию убийства своего бывшего мужа – Маурицио Гуччи, который был застрелен в Милане в 1995 году. Реджиани, которую называли «черной вдовой», провела в тюрьме 13 лет, затем еще четыре года находилась под домашним арестом с принудительными работами, пока суд в феврале 2017 года не выпустил на свободу 68-летнию Реджиани – за примерное поведение.

Это первый проект Леди Гаги после ее номинации на премию «Оскар» за работу в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась». А вот Ридли Скотт параллельно занимается другим фильмом – уже в следующем году начнутся съемки ленты «Правдивая история преступления, скандала и судебного поединка в средневековой Франции» с Мэттом Дэймоном, Адамом Драйвером, Джоди Комер и Беном Аффлеком. Однако Скотт надеется не затягивать и с производством фильма про Гуччи.
версия для печати
Ссылки по теме
Леди Гага и Брэдли Купер выпустили клип на совместную песню
Как будто в бурях есть покой: Ридли Скотту - 80 лет
персоны
Бен АффлекЛеди ГагаАдам ДрайверМэтт ДэймонДжоди КомерБрэдли КуперРидли Скотт
фильмы
Звезда родилась

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Татьяна Надеждина
2 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Надеждина.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Ольга Казакова
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Александр Синюков
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Ребекка Гиллинг
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Огни большого города
драма, комедия, мелодрама
США, 1930
Во всё тяжкое
комедия, трагикомедия
США, 2018
Райские холмы
драма, мелодрама, фэнтези
Испания, 2019
The Yard. Большая волна
приключения, спортивный фильм
Россия, 2016
В погоне за ветром
биография, драма, спортивный фильм, фильм о животных
Австралия, 2019
Девятая
нуар (черный фильм), приключения, триллер
Россия, 2018
Доктор Сон
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
Клара и Волшебный дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Украина, 2019
Новогодний ремонт
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Руководство по сексу на втором свидании
комедия, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Успех
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Верность
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен