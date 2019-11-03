Умерла Мари Лафоре

Французская актриса и певица Мари Лафоре скончалась в возрасте 80 лет в Швейцарии, сообщает Le Point со ссылкой на семью звезды.
фото: Кадр из фильма "На ярком солнце"
Мари Лафоре недавно отметила юбилей – она родилась 5 октября 1939 года в Сулак-сюр-Мер, Жиронда, Франция. В 1959 году, подменяя заболевшую сестру, стала победительницей на певческом телеконкурсе юных дарований. Затем вместе с сестрой она отправилась на прослушивание в театр, где ее заметил режиссер Рене Клеман, искавший героиню для своего нового фильма «На ярком солнце» (1959). Сыграв в этой картине вместе с Аленом Делоном, Мари Лафоре в одночасье стала знаменитостью и получила много ролей.
В 1970-х годах почти не снималась, полностью посвятив себя эстраде. Начиная с 1980-х годов вернулась в кино, активно снималась в итальянских фильмах и телесериалах. Наприме, Анну Антинари в телесериале Луиджи Перелли «Спрут 3» (1987). Номинировалась на премию «Сезар» в 1988 году за исполнение роли Лотты в военной комедии Жерара Мордилла «Смеющийся Фернан» (1987). С 1978 года жила в Швейцарии.