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Умерла Мари Лафоре

3 ноября
2019 год

Новости кино >>
3 ноября 2019
Французская актриса и певица Мари Лафоре скончалась в возрасте 80 лет в Швейцарии, сообщает Le Point со ссылкой на семью звезды.

Умерла Мари Лафоре
фото: Кадр из фильма "На ярком солнце"

Мари Лафоре недавно отметила юбилей – она родилась 5 октября 1939 года в Сулак-сюр-Мер, Жиронда, Франция. В 1959 году, подменяя заболевшую сестру, стала победительницей на певческом телеконкурсе юных дарований. Затем вместе с сестрой она отправилась на прослушивание в театр, где ее заметил режиссер Рене Клеман, искавший героиню для своего нового фильма «На ярком солнце» (1959). Сыграв в этой картине вместе с Аленом Делоном, Мари Лафоре в одночасье стала знаменитостью и получила много ролей.

Лучшие роли сыграла в 1960-е годы: Матильда де ла Моль в экранизации романа Стендаля «Красное и чёрное» (1961, реж. Пьер Кардинал), Мари-Шанталь в криминальном триллере Клода Шаброля «Мари-Шанталь против доктора Ха» (1965), Эфтикия в картине Валерио Дзурлини «Они шли за солдатами» (1965), Анжели в ленте «Левиафан» (1962, реж. Леонар Кегель). Снималась в фильмах своего мужа Жана-Габриэля Альбикоко.

В 1970-х годах почти не снималась, полностью посвятив себя эстраде. Начиная с 1980-х годов вернулась в кино, активно снималась в итальянских фильмах и телесериалах. Наприме, Анну Антинари в телесериале Луиджи Перелли «Спрут 3» (1987). Номинировалась на премию «Сезар» в 1988 году за исполнение роли Лотты в военной комедии Жерара Мордилла «Смеющийся Фернан» (1987). С 1978 года жила в Швейцарии.
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персоны
Ален ДелонВалерио ДзурлиниРене КлеманМари ЛафореКлод Шаброль
фильмы
Мари-Шанталь против доктора ХаНа ярком солнцеОни шли за солдатамиСпрут 3

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Умерла Мари Лафоре фотографии
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