Кэйси Аффлек потеряет пациента и семью

Обладатель премии «Оскар» за работу в фильме «Манчестер у моря
» Кэйси Аффлек
сыграет главную роль в триллере «Каждый твой вздох
» (Every Breath You Take), сообщает Variety
.
Картина расскажет о психиатре, чья карьера идет под откос после самоубийства одного из пациентов. В попытке разобраться в деле он приглашает к себе домой брата погибшего и знакомит со своей женой и дочерью, после чего его семейная жизнь подвергается опасности.
Кроме Аффлека в картине сыграют Сэм Клафлин
, Мишель Монахэн
и Вероника Феррес
. Съемки должны скоро начаться в Ванкувере. Режиссером выступает Кристин Джэффс
, снимавшая ленты «Чистка до блеска
» с Эми Адамс
и Эмили Блант
, а также «Сильвия
» с Гвинет Пэлтроу
.