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Кэйси Аффлек потеряет пациента и семью

3 ноября
2019 год

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3 ноября 2019
Обладатель премии «Оскар» за работу в фильме «Манчестер у моря» Кэйси Аффлек сыграет главную роль в триллере «Каждый твой вздох» (Every Breath You Take), сообщает Variety.

Кэйси Аффлек потеряет пациента и семью

Картина расскажет о психиатре, чья карьера идет под откос после самоубийства одного из пациентов. В попытке разобраться в деле он приглашает к себе домой брата погибшего и знакомит со своей женой и дочерью, после чего его семейная жизнь подвергается опасности.

Кроме Аффлека в картине сыграют Сэм Клафлин, Мишель Монахэн и Вероника Феррес. Съемки должны скоро начаться в Ванкувере. Режиссером выступает Кристин Джэффс, снимавшая ленты «Чистка до блеска» с Эми Адамс и Эмили Блант, а также «Сильвия» с Гвинет Пэлтроу.
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Манчестер у моряСильвияЧистка до блеска

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