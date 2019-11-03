Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Хелен Миррен сыграет жену похитителя картины Гойи

3 ноября
2019 год

Новости кино >>
3 ноября 2019
Британская актриса Хелен Миррен, недавно исполнившая роль российской императрицы в сериале «Екатерина Великая», сыграет жену похитителя картины Гойи, сообщает Deadline.

Хелен Миррен сыграет жену похитителя картины Гойи

Лента под названием «Герцог» (The Duke) основана на реальной истории 1961 года, когда из Национальной галереи в Лондоне была похищена картины Франсиско Гойи «Портрет Герцога Веллингтона». Преступником оказался 60-летний таксист Кемптон Бантон, который решился на такой шаг, чтобы затем выступить с требованием о бесплатном телевидении для пожилых людей.

Роль похитителя исполнит обладатель премии «Оскар» Джим Бродбент, а Хелен Миррен сыграет жену таксиста-любителя живописи. Поставит ленту режиссер фильмов «Ноттинг Хилл» Роджер Мишелл. Съемки начнутся уже в январе.
версия для печати
Ссылки по теме
«Екатерина Великая»: Потемкинские деревни
персоны
Джим БродбентХелен Миррен
фильмы
Екатерина ВеликаяНоттинг Хилл

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Татьяна Надеждина
2 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Надеждина.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Ольга Казакова
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Александр Синюков
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Ребекка Гиллинг
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Огни большого города
драма, комедия, мелодрама
США, 1930
Во всё тяжкое
комедия, трагикомедия
США, 2018
Райские холмы
драма, мелодрама, фэнтези
Испания, 2019
The Yard. Большая волна
приключения, спортивный фильм
Россия, 2016
В погоне за ветром
биография, драма, спортивный фильм, фильм о животных
Австралия, 2019
Девятая
нуар (черный фильм), приключения, триллер
Россия, 2018
Доктор Сон
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
Клара и Волшебный дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Украина, 2019
Новогодний ремонт
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Руководство по сексу на втором свидании
комедия, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Успех
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Верность
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен