Хелен Миррен сыграет жену похитителя картины Гойи

Британская актриса Хелен Миррен
, недавно исполнившая роль российской императрицы в сериале «Екатерина Великая
», сыграет жену похитителя картины Гойи, сообщает Deadline
.
Лента под названием «Герцог
» (The Duke) основана на реальной истории 1961 года, когда из Национальной галереи в Лондоне была похищена картины Франсиско Гойи «Портрет Герцога Веллингтона». Преступником оказался 60-летний таксист Кемптон Бантон, который решился на такой шаг, чтобы затем выступить с требованием о бесплатном телевидении для пожилых людей.
Роль похитителя исполнит обладатель премии «Оскар» Джим Бродбент
, а Хелен Миррен сыграет жену таксиста-любителя живописи. Поставит ленту режиссер фильмов «Ноттинг Хилл
» Роджер Мишелл
. Съемки начнутся уже в январе.