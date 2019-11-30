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Ольга Сутулова сыграет в короткометражке начинающих авторов

30 ноября
2019 год

Новости кино >>
30 ноября 2019
Кино.Платформа Potential объявляет новый конкурс сценариев короткометражных фильмов. Лицом конкурса стала Ольга Сутулова, которая сыграет в будущей картине главную роль. К рассмотрению принимаются сценарии в любых жанрах, но, согласно пожеланию Ольги предпочтение будет отдаваться комедиям, сообщают организаторы конкурса.

Ольга Сутулова сыграет в короткометражке начинающих авторов
фото: Кино.Платформа Potential

«Короткий метр – это для меня, главным образом, возможность поиска материала, режиссера, компании людей, с которыми интересно работать. А если говорить о режиссере, то здесь мне важно доверять человеку, поэтому я должна быть абсолютно уверена, что он готов и может ответить на любой мой вопрос. И даже если я с ним не согласна, эта уверенность и его твердая творческая позиция для меня очень значимы», – говорит актриса.

Информацию об условиях конкурса можно прочитать здесь. Сутулова лично примет участие в отборе работ. Победители будут названы в марте, а фильм планируется снять до конца 2020 года.
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