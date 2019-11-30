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Андрей Хржановский отмечает юбилей

30 ноября
2019 год

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30 ноября 2019
Режиссер анимационного кино, сценарист Андрей Хржановский отмечает юбилей – ему исполнилось 80 лет.

Андрей Хржановский отмечает юбилей
фото: www.newacropol.ru

Хржановский окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Льва Кулешова и Александры Хохловой), после чего сразу же стал работать на киностудии «Союзмультфильм». Там же в конце 1980-х возглавлял творческое объединение «Поиск», а уже в начале 1990-х – вместе с Эдуардом Назаровым, Юрием Норштейном и Федором Хитруком – создал школу-студию «Шар», ориентированную не только на производство анимационного кино, но и на подготовку мультипликаторов. Сейчас Хржановский является заведующим кафедры режиссуры анимационного фильма и преподает в школе-студии «Шар».

На счету режиссера несколько десятков мультфильмов, в числе которых «Чудеса в решете», «Дом, который построил Джек», «Жил-был Козявин», ленты по мотивам творчества А.С.Пушкина. Он также поставил картины на основе рисунков Сергея Бархина, Федерико Феллини, Иосифа Бродского и снял большой полнометражный анимационно-игровой фильм «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину», отмеченный премией «Ника».

Сейчас Хржановский, как он рассказал информационному агентству ТАСС, работает «над завершением фильма и над изданием книги воспоминаний российских друзей Тонино Гуэрра, которому в будущем году в марте должно было исполнится 100 лет».
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Дом, который построил ДжекЖил-был КозявинПолторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на РодинуЧудеса в решете

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