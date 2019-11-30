Режиссер анимационного кино, сценарист Андрей Хржановский отмечает юбилей – ему исполнилось 80 лет.
фото: www.newacropol.ru
Хржановский окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Льва Кулешова и Александры Хохловой), после чего сразу же стал работать на киностудии «Союзмультфильм». Там же в конце 1980-х возглавлял творческое объединение «Поиск», а уже в начале 1990-х – вместе с Эдуардом Назаровым, Юрием Норштейном и Федором Хитруком – создал школу-студию «Шар», ориентированную не только на производство анимационного кино, но и на подготовку мультипликаторов. Сейчас Хржановский является заведующим кафедры режиссуры анимационного фильма и преподает в школе-студии «Шар».
Сейчас Хржановский, как он рассказал информационному агентству ТАСС, работает «над завершением фильма и над изданием книги воспоминаний российских друзей Тонино Гуэрра, которому в будущем году в марте должно было исполнится 100 лет».