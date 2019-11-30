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Элизабет Бэнкс станет «Женщиной-невидимкой»

30 ноября
2019 год

Новости кино >>
30 ноября 2019
Студия Universal Pictures продолжит развивать свою «темную вселенную». На очереди – фильм «Женщина-невидимка» (Invisible Woman), режиссером и исполнительницей главной роли в котором выступит Элизабет Бэнкс, сообщает Deadline.

Элизабет Бэнкс станет «Женщиной-невидимкой»

Подробности проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что над сценарием по мотивам романа Герберта Уэллса работает Эрин Крессида Уилсон, адаптировавшая для киноэкрана «Девушку в поезде» Полы Хоккинс.

Недавно студия завершила съемки фильма «Человек-невидимка», режиссером которого выступил постановщик «Апгрейда» Ли Уоннелл. По сюжету картины молодая женщина Сесилия страдает от своего буйного парня Эдриана, который распускает руки. Затем он неожиданно совершает самоубийство. Жизнь Сесилии начинает налаживаться, но ровно до тех пор, пока она не понимает, что бойфренд-тиран на самом деле не мертв, как она думала. И неведомым образом преследует её. Главную роль в фильме играет Элизабет Мосс, а на экранах лента появится весной 2020 года.
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