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Оксана Байрак продолжает работу над вторым сезоном сериала «Ничто не случается дважды»

30 ноября
2019 год

Новости кино >>
30 ноября 2019
Не успела на Первом канале отгреметь российская премьера украинского сериала «Ничто не случается дважды», как режиссер проекта Оксана Байрак уже показала своим подписчикам в Instagram небольшой тизер второго сезона, съемки которого сейчас идут полным ходом.

Оксана Байрак продолжает работу над вторым сезоном сериала «Ничто не случается дважды»


Действие продолжения сериала разворачиваются спустя полгода после окончания событий первого сезона. Огнев (Антон Батырев) выживает после покушения и во имя счастья дочери отходит от криминальных дел и покупает небольшой остров, где живет отшельником, воспитывая маленькую Катю. Девочка считает, что ее мама умерла.

Маша (Екатерина Тышкевич) не прекращает поиски дочери и находит ее, но попадает в плен к Огневу. Непросто складывается судьба Аглаи (Натали Старынкевич). Она узнает, что ее муж-продюсер врал ей. Но это только начало потрясений. Аглая понимает, что модель Алла Субботина (Татьяна Жевнова) – ее сводная сестра. У Глеба, родного сына Аглаи, доктора обнаруживают онкологию. Главным героям предстоит разобраться с ошибками прошлого, чтобы обрести настоящую жизнь и любовь.

Во втором сезоне будет 8 серий, съемки, стартовавшие еще в октябре, проходят в трех странах – Украине, Грузии и Турции. Как рассказала своим подписчикам Оксана Байрак, готов сезон будет весной. Премьера вновь состоится на украинском телеканале СТБ, когда сериал появится на российских экранах, пока не сообщается.
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