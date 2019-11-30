Британский киноинститут включил «Дылду» Кантемира Балагова в список лучших фильмов года

Британский киноинститут опубликовал список свой традиционный список
50 лучших фильмов года, в составлении которого участвуют 100 кинокритиков со всего мира.
По результатам 2019-го первое место заняла лента «Сувенир
» Джоанны Хогг
, на второй строчке – «Паразиты
» Пон Джун Хо
, на третьем месте – «Ирландец
» Мартина Скорсезе
, четвертую и пятую строчку занимают «Однажды... в Голливуде
» Квентина Тарантино
и «Портрет девушки в огне
» Селин Скьямма
.
Единственной российской картиной, попавшей в почетный список, стала «Дылда
» Кантемира Балагова
, ранее отмеченная наградой за режиссуру программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и выдвинутая Россией на соискание премии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке. В списке Британского киноинститута «Дылда» занимает 21-е место, опережая, в частности, «Тайную жизнь
» Терренса Малика
, «К звездам
» Джеймса Грэя
и «Джокера
» Тодда Филлипса
.