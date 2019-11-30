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Британский киноинститут включил «Дылду» Кантемира Балагова в список лучших фильмов года

30 ноября
2019 год

Новости кино >>
30 ноября 2019
Британский киноинститут опубликовал список свой традиционный список 50 лучших фильмов года, в составлении которого участвуют 100 кинокритиков со всего мира.

Британский киноинститут включил «Дылду» Кантемира Балагова в список лучших фильмов года

По результатам 2019-го первое место заняла лента «Сувенир» Джоанны Хогг, на второй строчке – «Паразиты» Пон Джун Хо, на третьем месте – «Ирландец» Мартина Скорсезе, четвертую и пятую строчку занимают «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино и «Портрет девушки в огне» Селин Скьямма.

Единственной российской картиной, попавшей в почетный список, стала «Дылда» Кантемира Балагова, ранее отмеченная наградой за режиссуру программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и выдвинутая Россией на соискание премии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке. В списке Британского киноинститута «Дылда» занимает 21-е место, опережая, в частности, «Тайную жизнь» Терренса Малика, «К звездам» Джеймса Грэя и «Джокера» Тодда Филлипса.
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