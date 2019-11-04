Мэттью Макконахи исполнилось 50 лет

Сегодня, 4 ноября, исполнилось 50 лет популярному американскому актёру, продюсеру, режиссёру, сценаристу, обладателю титула «самое идеальное тело для выхода на пляж» и профессору Техасского университета Мэттью Макконахи.
Мэттью Дэвид Макконахи родился 4 ноября 1969 года в техасском городе Увалде. Его мать Мэри Кэтлин работала воспитательницей в детском саду, а затем стала писательницей. Отец Джеймс Дональд Макконахи профессионально играл в американский футбол. Некоторое время Мэтью жил в Австралии, где приобрёл австралийский акцент, от которого он не мог избавиться долгие годы после возвращения в США. С юных лет тяготел к искусству, поэтому после окончания школы пошёл обучаться в Техасский университет в городе Остин.
В качестве актёра дебютировал ещё будучи студентом. Сначала это были съёмки в рекламных роликах и в клипе. В 1992-м он засветился в сериале «Неразгаданные тайны», а в 1993-м снялся в эпизодической роли в комедии Боба Балабана «Парень с того света», после чего продюсер Дон Филлипс предложил ему роль в фильме «Под кайфом в смятении». Разумеется, Мэттью ухватился за представившуюся возможность.
фото: кадр из фильма «Под кайфом и в смятении»
Окончив учёбу в университете, Мэттью переехал в Лос-Анджелес, где уже в 1996-м ему дали первую главную роль — в картина Джоэла Шумахера «Время убивать». В 90-е он сыграл в таких фильмах, как «Техасская резня бензопилой 4: Следующее поколение», «Ангелы у кромки поля», «Парни побоку», «Контакт», «Амистад», «Эд из телевизора», «Ю-571» и «Братья Ньютон».
Нулевые Макконахи представили публике как комедийного актёра благодаря фильмам «Свадебный переполох», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Любовь и прочие неприятности», «Солдаты неудачи», «Сёрфер» и «Призраки бывших подружек». Впрочем, на заре нового века он также снялся в мелодраме «Маленькие пальчики», фантастической ленте «Власть огня», триллерах «Деньги на двоих» и «Порок», спортивной драме «Мы — одна команда» и приключенческих фильмах «Сахара» и «Золото дураков».
фото: кадр из сериала «Настоящий детектив»
В 2010-е Мэттью ворвался как сильный драматический актёр, сыграв в детективе «Линкольн для адвоката», чёрной комедии «Берни», триллере «Киллер Джо», драмах «Газетчик» и «Мад», а также в картине Стивена Содерберга «Супер Майк». В 2013-м актёр играет Рона Вудруфа в фильме Жан-Марка Валле «Далласский клуб покупателей», для роли в котором похудел на 22 килограмма. Его игру высоко оценили критики, отметив премиями «Золотой глобус» и «Оскар». Затем последовали незабываемые образы в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», сериале «Настоящий детектив», научно-фантастической ленте Кристофера Нолана «Интерстеллар», драмах «Свободный штат Джонса», «Золото», «Белый парень Рик», фэнтези «Тёмная башня», комедии Хармони Корина «Пляжный бездельник» и триллере «Море соблазна». Он подарил свой голос персонажам мультфильмов «Кубо. Легенда о самурае» и «Зверопой». На его счету сценарий к фильму «Мятежник», постановка двух короткометражек и продюсерская работа. В 2020-м зрители смогут его увидеть в криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Обладатель 47 престижных наград, среди которых звезда на Аллее славы, «Сатурн», премия MTV и многие другие.