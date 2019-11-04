Дуэйн Джонсон превратится в «Крушащую машину»

Дуэйн Джонсон
получил свою первую драматическую роль в карьере. Бывший рестлер воплотит на большом экране бойца смешанных единоборств Марка Керра
в картине, которую сам же спродюсирует, уверяет Variety
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Марк Керр, известный под прозвищем «Крушащая машина», родился 21 декабря 1968 года в Толидо. Выступал в тяжёлой весовой категории на профессиональном уровне с 1997-го 2009-й, получил известность благодаря участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Pride, IFL, Cage Rage, M-1 Global. На его счету 27 боёв, в 15 из которых он выиграл.
Джонсон рассказал о готовящемся проекте на пресс-конференции в Madison Square Garden, предварявшей открытие нового сезона UFC. За фильмом присмотрит сам Керр. Это будет вторая биография бойца — в 2002-м канал HBO представил публике неигровую ленту «Крушащая машина
».