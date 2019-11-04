Джулия Гарнер получила роль аферистки из России

Стал известен актёрский состав сериала Шонды Раймс
и стримингового сервиса Netflix «Изобретая Анну
» (Inventing Anna). Согласно THR
, Джулия Гарнер
воплотит титульный образ, а компанию ей в десятисерийном телешоу составят Анна Кламски
, Лаверн Кокс
, Кэти Лауэс
и Алексис Флойд
.
По сюжету репортёрша (Кламски) расследует историю 27-летней аферистки из России Анны Делви
(она же Анна Сорокина
), умудрившейся раскошелить богатеньких буратин в Нью-Йорке и приговорённой к 12 годам тюрьмы.
За сценарий отвечает сама Раймс, взявшая за основу статью Джессики Пресслер
«Как Анна Делви обманывала людей на нью-йоркских вечеринках
». Дэвиду Фрэнкелу
доверили постановку первых эпизодов.