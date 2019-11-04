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Джулия Гарнер получила роль аферистки из России

4 ноября
2019 год

Новости кино >>
4 ноября 2019
Стал известен актёрский состав сериала Шонды Раймс и стримингового сервиса Netflix «Изобретая Анну» (Inventing Anna). Согласно THR, Джулия Гарнер воплотит титульный образ, а компанию ей в десятисерийном телешоу составят Анна Кламски, Лаверн Кокс, Кэти Лауэс и Алексис Флойд.


По сюжету репортёрша (Кламски) расследует историю 27-летней аферистки из России Анны Делви (она же Анна Сорокина), умудрившейся раскошелить богатеньких буратин в Нью-Йорке и приговорённой к 12 годам тюрьмы.

За сценарий отвечает сама Раймс, взявшая за основу статью Джессики Пресслер «Как Анна Делви обманывала людей на нью-йоркских вечеринках». Дэвиду Фрэнкелу доверили постановку первых эпизодов.
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Джулия Гарнер получила роль аферистки из России фотографии
Джулия Гарнер получила роль аферистки из России фотографии
Джулия Гарнер получила роль аферистки из России фотографии
Джулия Гарнер получила роль аферистки из России фотографии
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