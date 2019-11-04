Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер и Шейлин Вудли освободят из тюрьмы Тахара Рахима

4 ноября
2019 год

Новости кино >>
4 ноября 2019
Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер, Шейлин Вудли и Тахар Рахим сыграют в картине Кевина Макдональда «Узник 760» (Prisoner 760), сообщает Deadline.


В основу фильма легла книга узника тюрьмы Мохаммеда Ульд Слахи «Дневник Гуантанамо». В реальности герой романа, которого воплотит Рахим, отсидел за решёткой 14 лет без предъявления обвинения и суда. В конце концов он нашёл союзников в лице адвоката Нэнси Холландер (Фостер) и её помощницы Терри (Вудли). Вместе они продираются сквозь многочисленные трудности к оправданию Слахи. Камбербэтч предстанет прокурором Стюартом Коучем, раскопавшем доказательства о масштабном заговоре в тюремной сфере.

За сценарий картины, навевающей мысли о «Графе Монте-Кристо», отвечает Майкл Броннер. Съёмки запланированы на начало декабря.
версия для печати
Ссылки по теме
Фелисити Джонс и Шейлин Вудли сыграют в экранизации романа Джоджо Мойес
Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шэннон борются за электричество
Суровая Джоди Фостер лечит подстреленных мафиози
персоны
Шейлин ВудлиБенедикт КамбербэтчКевин МакдональдТахар РахимДжоди Фостер

фотографии >>
Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер и Шейлин Вудли освободят из тюрьмы Тахара Рахима фотографии
Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер и Шейлин Вудли освободят из тюрьмы Тахара Рахима фотографии
Мохаммед Ульд Слахи
Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер и Шейлин Вудли освободят из тюрьмы Тахара Рахима фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Татьяна Надеждина
2 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Надеждина.

День рождения >>

Галина Боб
Надежда Горшкова
Антон Егоров
Евгений Карельских
Ирина Карташёва
Анатолий Мамбетов
Сесиль Свердлова
Елена Симонова
Алексей Титков
Мартин Балсам
Марлен Жобер
Мэттью Макконахи
Мэттью Риз
Валерия Соларино
Джастин Уэдделл
Сезар Эвора
все родившиеся 4 ноября >>

Афиша кино >>

Огни большого города
драма, комедия, мелодрама
США, 1930
Во всё тяжкое
комедия, трагикомедия
США, 2018
Райские холмы
драма, мелодрама, фэнтези
Испания, 2019
The Yard. Большая волна
приключения, спортивный фильм
Россия, 2016
В погоне за ветром
биография, драма, спортивный фильм, фильм о животных
Австралия, 2019
Девятая
нуар (черный фильм), приключения, триллер
Россия, 2018
Доктор Сон
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
Клара и Волшебный дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Украина, 2019
Новогодний ремонт
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Руководство по сексу на втором свидании
комедия, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Успех
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Верность
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен