Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер и Шейлин Вудли освободят из тюрьмы Тахара Рахима

Бенедикт Камбербэтч
, Джоди Фостер
, Шейлин Вудли
и Тахар Рахим
сыграют в картине Кевина Макдональда
«Узник 760
» (Prisoner 760), сообщает Deadline
.
В основу фильма легла книга узника тюрьмы Мохаммеда Ульд Слахи
«Дневник Гуантанамо
». В реальности герой романа, которого воплотит Рахим, отсидел за решёткой 14 лет без предъявления обвинения и суда. В конце концов он нашёл союзников в лице адвоката Нэнси Холландер (Фостер) и её помощницы Терри (Вудли). Вместе они продираются сквозь многочисленные трудности к оправданию Слахи. Камбербэтч предстанет прокурором Стюартом Коучем, раскопавшем доказательства о масштабном заговоре в тюремной сфере.
За сценарий картины, навевающей мысли о «Графе Монте-Кристо
», отвечает Майкл Броннер
. Съёмки запланированы на начало декабря.