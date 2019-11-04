Роберт Родригес расскажет о киднеппинге и ограблениях

Появились подробности триллера Роберта Родригеса
«Гипнотический
» (Hypnotic). За производство и выпуск ленты в прокат отвечают Studio 8 и Solstice Studios, уточняет Deadline
.
Зрителей ожидает история детектива, который в ходе расследования ряда невозможных ограблений в прекрасно защищённых местах запутывается в тайне, связанной с его пропавшей дочерью и секретной правительственной программой.
Сценарий Родригес написал к фильму на пару с Максом Боренштейном
. Режиссёру предоставят бюджет в 60-80 млн долларов. Съёмки запланированы на начало 2020 года.