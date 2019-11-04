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Роберт Родригес расскажет о киднеппинге и ограблениях

4 ноября
2019 год

Новости кино >>
4 ноября 2019
Появились подробности триллера Роберта Родригеса «Гипнотический» (Hypnotic). За производство и выпуск ленты в прокат отвечают Studio 8 и Solstice Studios, уточняет Deadline.


Зрителей ожидает история детектива, который в ходе расследования ряда невозможных ограблений в прекрасно защищённых местах запутывается в тайне, связанной с его пропавшей дочерью и секретной правительственной программой.

Сценарий Родригес написал к фильму на пару с Максом Боренштейном. Режиссёру предоставят бюджет в 60-80 млн долларов. Съёмки запланированы на начало 2020 года.
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