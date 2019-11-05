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Фестиваль «Московская премьера» вручил гран-при за лучший фильм «Реке» Эмира Байгазина

5 ноября
2019 год

Новости кино >>
5 ноября 2019
В Москве подвёл итоги Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера». Согласно пресс-службе смотра, гран-при за лучший полнометражный фильм и приз международного жюри киноклубов получила «Река» казахстанского режиссёра Эмира Байгазина, снятая при участии Польши и Норвегии.

Дана Чебану
фото: Пресс-служба фестиваля

Лучшей актрисой конкурса игрового полнометражного кино объявлена Дана Чебану, сыгравшая в картине молдаванки Натальи Шауферт «Ресентимент». Среди актёров отметили Мир-Мевсума Мирзазаде за роль в «Конце сезона» Эльмара Иманова, созданном азербайджанскими, грузинскими и немецкими кинематографистами. Специального приза жюри за лучшую операторскую работу удостоен Ираклий Ахалкаци, снявший грузинско-шведский «Горизонт» Тинатин Каджришвили.

В конкурсе короткого метра победу одержали «Плохие люди» грузинского постановщика Георгия Таварткиладзе, получившие гран-при. Специальным упоминанием жюри отметили фильмы «Смонтируй, как будто я исчез» Оксаны Тимченко и латвийский «Вперёд, Юст!» Павла Гуменникова. Специальный приз жюри поделили между собой латвийский «Коллектив. Я» Адрианы Розе и эстонский «Хороший пастух» Эвара Анвелта. Международное жюри киноклубов выделило среди короткометражных работ «Чай» узбекского режиссёра Шокира Холикова.

Фестиваль «Московская премьера» вручил гран-при за лучший фильм «Реке» Эмира Байгазина
фото: Пресс-служба фестиваля

Призами за вклад в международное кинематографическое сотрудничество наградили режиссёра и сценариста Александра Миндадзе и оператора Левана Пааташвили.

Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера» прошёл с 29 октября по 3 ноября. Всего было показано свыше 40 фильмов, из них в полнометражном конкурсе – восемь картин, в короткометражной секции – 18, это фильмы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии (всего 14 стран). Фестивальные мероприятия прошли в кинотеатре «Горизонт», Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева, Государственном музее Владимира Высоцкого, Электротеатре «Станиславский».

Фестиваль «Московская премьера» вручил гран-при за лучший фильм «Реке» Эмира Байгазина
фото: Пресс-служба фестиваля

Председателями жюри выступили оператор, фотограф и педагог Арво Ихо из Эстонии (конкурс полного метра) и сценарист, продюсер и педагог Марат Сарулу из Кыргызстана (конкурс короткого метра). Помимо кинематографических жюри, в рамках фестиваля работало международное жюри киноклубов, оценивающее две конкусные программы.

В рамках кинофестиваля состоялась гала-премьера фильма Евы Басс «Котёл» с Александром Кузнецовым в главной роли. Открылся смотр премьерным показом документального фильма Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен», а завершился премьерой отреставрированной версии «Романса о влюблённых» Андрея Кончаловского, которому в этом году исполняется 45 лет. Во внеконкурсной программе прошли показы лучших совместных ко-продукций – кинематографий разных стран «Совместное. Лучшее», отдельная ретроспективная программа «Дружба народов», громкие дебюты «Дебютное. Лучшее», а также состоялись специальные события – вечер-посвящение выдающемуся российскому и украинскому режиссёру Кире Муратовой и чествование создателей фильма «Игла» в связи с его 30-летием. Всего прошло 26 киносеансов, фестиваль посетило около десяти тысяч человек.
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Эмир БайгазинАрво ИхоТинатин КаджришвилиАндрей КончаловскийЕлена КореневаАлександр Кузнецов (IX)Александр МиндадзеКира МуратоваЛеван ПааташвилиЮсуп РазыковМарат СарулуАлексей ФедорченкоВячеслав Шмыров
фильмы
ИглаКотёлРекаРоманс о влюбленныхСмонтируй, как будто я исчезЧай

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Фестиваль «Московская премьера» вручил гран-при за лучший фильм «Реке» Эмира Байгазина фотографии
Фестиваль «Московская премьера» вручил гран-при за лучший фильм «Реке» Эмира Байгазина фотографии
Фестиваль «Московская премьера» вручил гран-при за лучший фильм «Реке» Эмира Байгазина фотографии
Фестиваль «Московская премьера» вручил гран-при за лучший фильм «Реке» Эмира Байгазина фотографии
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