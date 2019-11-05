«Хорошая жена» с Александрой Урсуляк стартует 11 ноября

По словам режиссёра Станислава Либина, «успех оригинальной версии обусловлен тем, что главная героиня – женщина. Причём женщина, которая выступает на территории мужчин и бросает вызов всему миру. Когда мы начали снимать сериал, я сказал, что это история про то, как женщины завоёвывают мир. В какой-то степени это так и есть, поскольку в современном обществе женщины действительно становятся более активными. И в нашей истории девушки представлены сильными, они проходят через тяжёлые испытания и с них действительно можно брать пример... Иногда нам приходилось действовать в интересах того повествования, которое мы предлагаем, а не отталкиваться от того, как на самом деле могло бы быть. В нашем сериале суд практически не рассматривает убийства и какие-то очень страшные преступления. Иногда это истории, связанные с медицинскими страховками, компенсациями пострадавшим родственникам погибших. Все темы, которые поднимаются в проекте, несут, как мне кажется, что-то новое, потому что обычно в наших фильмах и сериалах это убийства. У нас тоже есть несколько подобных дел, но мы всё же хотели показать другую сторону: у нас это корпоративные войны, сложные юридические дела, судьба которых заранее не предрешена».
Действие сериала разворачивается в Санкт-Петербурге. В течение одного дня жизнь Алисы (Урсуляк) меняется. Её муж, прокурор Ленинградской области, Пётр Филиппов (Домогаров) арестован: его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, получении взятки и связи с женщинами лёгкого поведения. Репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена. Алиса вместе с детьми переезжает в квартиру к свекрови Нине Ивановне (Галина Польских). После долгих лет счастливой беззаботной жизни она вынуждена начать жить самостоятельно: Алиса устраивается младшим юристом в большую юридическую фирму своего университетского друга Виталия Калинина (Миллер) и его старшего партнёра Светланы Грановой (Марина Зудина).
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«"Хорошая жена" – это известный на весь мир сериал, который успел завоевать любовь зрителей. Скажу честно, я смотрела оригинальную версию ещё до того, как мне предложили роль, и являюсь поклонницей фильма. Я совершенно не переживала, что как-то не так сыграю свою героиню из-за того, что уже видела оригинал. Когда мы снимали сцены для нашей версии, иногда сверялись с оригиналом. Я заметила, что Джулианна Маргулис делает это совершенно по-другому. У моей героини буквально всё от меня», – рассказала исполнительница главной роли Александра Урсуляк.
Съёмки сериала, в котором также сыграли Сабина Ахмедова и Алексей Барабаш, проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В качестве основных локаций были задействованы улицы северной столицы, набережные и водоканалы, Национальная библиотека Санкт-Петербурга, бизнес-центр «Плаза», Дом Советов на Московском проспекте и Политехнический университет. Также съёмки проходили на территории Crocus City Hall. Залы суда были построены, поскольку таким образом создатели сериала хотели создать ощущение пространства: залы с высокими потолками визуально делают помещение более свободным и просторным. К тому же, они хотели отойти от реальности – мрачного и серого города – и показать Санкт-Петербург солнечным: если истории в сериале драматичные, то настроение города – яркое и ясное.
Для того, чтобы в кадре всё выглядело правдиво и реалистично, на съёмочной площадке присутствовали консультанты: они подсказывали, что нужно делать и как должен выглядеть, например, зал суда, поскольку особенности расположения судьи, адвокатов, обвиняемых и присяжных в США отличаются от тех, что приняты в России. Это было необходимо учитывать, поэтому консультанты подтверждали, что каких-то вещей в нашей реальности быть не может.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«Конечно, есть разница между русской и американской версиями просто по определению. Сюжет адаптирован к нашей действительности и менталитету. Как забавный пример: Дайана меняет наряды в каждой сцене, я на это сразу обратила внимание и немного удивилась. Мне не казалось правильным, играя Светлану, следовать этому примеру, и я немного ограничила себя в переодеваниях, чтобы это не отвлекало от смысла. Это совпало с мнением продюсера и режиссёра. Если бы эту героиню играла бы немка или итальянка, то, безусловно, характер адаптировался бы с учетом их национальных черт – темперамента, менталитета и даже климатических условий, которые тоже накладывают свой отпечаток», – поделилась своими наблюдениями Марина Зудина.
Оригинал является обладателем более тридцати наград, в числе которых «Золотой глобус», Primetime Emmy Awards и AFI Awards. Помимо американского сериала и российской адаптации, существует также южнокорейская версия.