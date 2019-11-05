Главные призы БФМ получили «Товарищ со звёзд» и «Незабываемое»

Объявлены победители XIII Международного Большого фестиваля мультфильмов
, проходившего в Москве. Призы и дипломы распределили по результатам зрительского голосования, сообщается на официальной странице БФМ
в социальной сети Facebook.
В программе «Премьеры» победу одержал «Товарищ со звёзд
» Андрея Соколова
, представлявший на смотре Центральную киностудию детских и юношеских фильмов им. М. Горького. На втором месте оказались «Узы
» Дины Великовской
, а на третьем – «Кто такой кракозябрик
» Алексея Игнатова
.
Первую позицию в секции «Победители» заняло «Незабываемое
» французского режиссёра Бруно Колле
. За ним следуют по пятам «Сладкая ночь
» бельгийского мультипликатора Лиа Бертельс
и «Америка
» Надава Арбеля
из Израиля.
Призом критики отметили Дарью Кащееву
за мультфильм «Дочь
». Приз Дирекции фестиваля достался «Удивительной истории Мароны
» Анки Дамиан
, созданной французскими, бельгийскими и румынскими мастерами.