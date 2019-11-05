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Главные призы БФМ получили «Товарищ со звёзд» и «Незабываемое»

5 ноября
2019 год

Новости кино >>
5 ноября 2019
Объявлены победители XIII Международного Большого фестиваля мультфильмов, проходившего в Москве. Призы и дипломы распределили по результатам зрительского голосования, сообщается на официальной странице БФМ в социальной сети Facebook.

В программе «Премьеры» победу одержал «Товарищ со звёзд» Андрея Соколова, представлявший на смотре Центральную киностудию детских и юношеских фильмов им. М. Горького. На втором месте оказались «Узы» Дины Великовской, а на третьем – «Кто такой кракозябрик» Алексея Игнатова.


Первую позицию в секции «Победители» заняло «Незабываемое» французского режиссёра Бруно Колле. За ним следуют по пятам «Сладкая ночь» бельгийского мультипликатора Лиа Бертельс и «Америка» Надава Арбеля из Израиля.

Призом критики отметили Дарью Кащееву за мультфильм «Дочь». Приз Дирекции фестиваля достался «Удивительной истории Мароны» Анки Дамиан, созданной французскими, бельгийскими и румынскими мастерами.
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«Дочь»
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