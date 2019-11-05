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«Ленин. Неизбежность» Хотиненко и «Кадиш» Фама включены в конкурс Сочинского международного кинофестиваля

5 ноября
2019 год

Новости кино >>
5 ноября 2019
С 16 по 20 ноября в Сочи состоится IV Сочинский международный кинофестиваль и кинопремии. Помимо конкурса в течение пяти дней пройдут специальные открытые показы для жителей города, мастер-классы зарубежных и отечественных кинематографистов, а также творческие вечера со звёздами, уточняет пресс-служба смотра.

«Ленин. Неизбежность» Хотиненко и «Кадиш» Фама включены в конкурс Сочинского международного кинофестиваля
фото: Пресс-служба фестиваля

На фестивале в этом году будет показано более 50 картин. В конкурс вошли десять полнометражных, 12 короткометражных и восемь документальных фильмов. Среди них несколько дебютных работ, российские премьеры и картины заслуженных мэтров кинематографа. Дебютант-победитель получит специальный «Приз имени Веры Глаголевой», который был учреждён в 2017 году и призван увековечить память первого председателя жюри Сочинского международного кинофестиваля. Киносмотр откроется премьерой картины «Пленница». Представит фильм голливудский режиссёр Мохи Кандур и исполнитель главной роли Андрей Чернышов. Фильмом закрытия станет «Дылда» Кантемира Балагова, которую представит зрителям сам режиссер.

В основной конкурс полнометражных игровых фильмов включены «Кадиш» Константина Фама, «Ленин. Неизбежность» Владимира Хотиненко, «Вдох-выдох» Дито Цинцадзе, «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой, «Молодое вино» Петра Олевского, «Шыракшы. Хранитель света» Ермека Турсунова из Казахстана, «Златострунные овцы и Священная гора» индийского режиссёра Ридхама Джанве, шотландские «Махинаторы» Дэйва Маклина, «Парни из Бромли» британца Стива Келли и «Весенний ветер» Такие Ахмеда из Бангладеша.

«Ленин. Неизбежность» Хотиненко и «Кадиш» Фама включены в конкурс Сочинского международного кинофестиваля
фото: Пресс-служба фестиваля

В документальной секции будут представлены «Православие в Албании» Марии Вилкасте, «Книга моря» Алексея Вахрушева, «Неизвестный 1917» Галины Евтушенко, «Школа палачей» Алексея Китайцева и Эллы Тухарели, «Возвращение в Берлин» Кэтрин Лурье, дебют молодого канадского историка Джонатана Дюрана «Память — это наша родина», «Порочное незачатие» Инны Денисовой и «Я так люблю тебя, мама» Анны Рудниковой и Светланы Печеных. В конкурс короткого метра вошли «Честная игра» Дениса Кудрявцева, «Воздух» Айжаны Касымбек из Казахстана, «Джулия» Майка Колкухуна из Франции, «Ночные прогулки» Лизете Упите из Латвии, «Соль, перец по вкусу» Теймура Гаджиева из Азербайджана, «Чайка» Мане Багдасарян из Армении, «Карнавал жизни» Лауры Аймон из Италии, «Чаша весов» Ахмада Хатиба из Иордании, «Багатель» Даниэля Левина (Россия-США), «Бача» Атаны Агрбы (Абхазия-Россия), «Гекко» Никиты Лойка и «Право на жизнь» Ольги Колевой.

Вне конкурса покажут «Одну войну» Веры Глаголевой, болгарскую ленту «Беги» Матея Генчева и альманах «Очень женские истории», состоящий из пяти историй от Антона Бильжо, Натальи Меркуловой, Оксаны Михеевой, Лики Ятковской и Анны Сарухановой.

«Ленин. Неизбежность» Хотиненко и «Кадиш» Фама включены в конкурс Сочинского международного кинофестиваля
фото: Пресс-служба фестиваля

Оценивать фильмы конкурсных программ будут южнокорейский режиссёр и сценарист Ким Ки Дук, актрисы Майя Аймедова и Лариса Лужина, певица и музыкант Катя Семёнова, режиссёр Владимир Алеников, президент Ramsgate International Film Festival Сильвия Болиоли, писатель Ричард Дикен, болгарский кинопродюсер и кинорежиссёр Златина Филиппова, известный педагог по актёрскому мастерству Питер Феррис, журналист Нина Ромодановская и кинокритик Ольга Шервуд.

На смотре также будут представлены специальная программа «В фокусе – регион», в которую включили семь фильмов, снятых кинематографистами Северного Кавказа либо посвящённых этому региону, а также анимационная программа к 100-летию ВГИК и программа для детей «SIFFA — детям». В рамках смотра состоятся творческая встреча с народной артисткой РСФСР Ларисой Лужиной, мастер-классы голливудского режиссёра, сценариста и продюсера Мохи Кандура и Владимира Аленикова, а также лекции Питера Ферриса и Ричарда Дикена.
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персоны
Майя (Мая-Гозель) АймедоваВладимир АлениковКантемир БалаговАнтон БильжоЛюбовь Борисова (II)Алексей ВахрушевВера ГлаголеваГалина ЕвтушенкоКи Дук Ким (младший)Алексей КитайцевДенис КудрявцевЛариса ЛужинаНаталья МеркуловаПётр ОлевскийКатя СемёноваЕрмек ТурсуновКонстантин ФамВладимир ХотиненкоДито (Димитрий) ЦинцадзеАндрей Чернышов
фильмы
Вдох-выдохДылдаКадишЛенин. НеизбежностьМолодое виноНадо мною солнце не садитсяОдна войнаОчень женские историиПравославие в АлбанииШыракшы (Хранитель)

фотографии >>
«Ленин. Неизбежность» Хотиненко и «Кадиш» Фама включены в конкурс Сочинского международного кинофестиваля фотографии
«Ленин. Неизбежность» Хотиненко и «Кадиш» Фама включены в конкурс Сочинского международного кинофестиваля фотографии
«Ленин. Неизбежность» Хотиненко и «Кадиш» Фама включены в конкурс Сочинского международного кинофестиваля фотографии
«Ленин. Неизбежность»
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