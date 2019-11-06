В Москве и Санкт-Петербурге покажут короткометражные фильмы «Корова», «Путешествие в Париж» и «Жаным»

В программу проекта «Документальное х Игровое х Постсоветское», организованную КАРО.Арт и платформой «Пилигрим», вошли короткометражные ленты, исследующие границы документального и игрового кино через призму семейных отношений в постсоветской действительности. Это «Корова» Томы Селивановой, «Путешествие в Париж» Марии Поляковой и «Жаным» Заки Абдрахмановой.
Как уточняет пресс-служба онлайн-платформы «Пилигрим», все фильмы – участники престижных российских и международных фестивалей: Роттердамский кинофестиваль, «Кинотавр», «Послание к человеку», Tampere Film Festival, «Флаэртина» и другие. После просмотра пройдёт обсуждение с участием режиссёров.
фото: Пресс-служба онлайн-платформы «Пилигрим»
Показы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 12 и 16 ноября соответственно. В столичном кинотеатре «Октябрь» картины обсудят со зрителями режиссёры и куратор КАРО.Арт, кинокритик журнала Cineticle Сергей Дешин. В петербургском «Каро 9 Варшавский экспресс» обсуждение состоится вместе с кинокритиком журнала «Сеанс» Никитой Смирновым. Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно на сайте КАРО.
Кино-Театр.Ру проводит розыгрыш билетов на оба показа! Для участия вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Москва» (если вы москвич) или «Питер» (если вы из Санкт-Петербурга) на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 7 ноября и получат по два билета на сеанс в своём городе! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.