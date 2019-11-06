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Что такое новые медиа: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

6 ноября
2019 год

Новости кино >>
6 ноября 2019
В рамках Международного открытого молодёжного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» проходят «Индустриальные среды» – серия бесплатных мастер-классов от лидеров современной медиаиндустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов. 6 ноября в Институте кино и телевидения (ГИТР) состоится одно из таких мероприятий.

Что такое новые медиа: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

В 16.00 начнётся мастер-класс на тему «Новые медиа: производство, монетизация, дистрибьюция». Спикерами выступают главный редактор Кино-Театр.Ру, директор по развитию МирТесен.Кино Жан Просянов, руководить digital-направления ЮТВ, руководитель интернет-проекта МУЗ-ТВ, привлечённый консультант благотворительного проекта Starville.ru Вера Кушкина, экс-директор по контенту детского портала Твиди.ру, директор по развитию кинопортала Фильм Про Виталий Порецкий и инвестиционный менеджер FunCubator Илья Иноземцев.

Речь на мастер-классе пойдёт о том, что такое новые медиа и чем они отличаются от традиционных, как они изменили современную журналистику, есть ли разница между СМИ и медиа, как трансформировались гендерно-возрастные показатели телевизионного и онлайнового смотрения, почему современные российские телеканалы развивают свои интернет-платформы и в чём принципиальная разница в производстве и содержании контента для телика от онлайн-платформ, как изменилась дистрибьюция контента в эпоху диджитализации, каковы тренды онлайн-контента и что смотрит современный зритель, как зарабатывать на новых медиа, каковы доходы от онлайн-платформ и когда они смогут превзойти прибыль, получаемую каналами от традиционного телевещания, и смогут ли новые медиа «убить» традиционные.

Кино-Театр.Ру ведёт прямую трансляцию:

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Что такое новые медиа: прямая трансляция мастер-класса «Телемании» фотографии
Что такое новые медиа: прямая трансляция мастер-класса «Телемании» фотографии
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