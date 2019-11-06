Хидэо Кодзима возьмётся за кино

Знаменитый японский геймдизайнер Хидэо Кодзима, называемый в народе «гением», планирует заняться кино. За производство фильмов возьмётся его студия Kojima Productions. Об этом стало известно благодаря интервью, которое разработчик игр дал британскому телеканалу BBC.
По словам Кодзимы, «если у вас что-то получается очень хорошо, то другое вы сможете делать столь же хорошо. Я думаю, что в течение следующих нескольких лет видеоигры также станут частью потоковых сервисов. Фильмы, драмы и игры будут транслироваться, и вы будете наслаждаться ими на своем iPad, iPhone или ином экране в любое время и в любом месте. Когда это произойдёт, все они должны будут конкурировать в одном и том же пространстве. Я очень заинтересован в новом формате, который непременно разовьётся в этой среде, и это то, чем я хочу заниматься в перспективе».