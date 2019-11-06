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Хидэо Кодзима возьмётся за кино

6 ноября
2019 год

Новости кино >>
6 ноября 2019
Знаменитый японский геймдизайнер Хидэо Кодзима, называемый в народе «гением», планирует заняться кино. За производство фильмов возьмётся его студия Kojima Productions. Об этом стало известно благодаря интервью, которое разработчик игр дал британскому телеканалу BBC.

Хидэо Кодзима
фото: asia.nikkei

По словам Кодзимы, «если у вас что-то получается очень хорошо, то другое вы сможете делать столь же хорошо. Я думаю, что в течение следующих нескольких лет видеоигры также станут частью потоковых сервисов. Фильмы, драмы и игры будут транслироваться, и вы будете наслаждаться ими на своем iPad, iPhone или ином экране в любое время и в любом месте. Когда это произойдёт, все они должны будут конкурировать в одном и том же пространстве. Я очень заинтересован в новом формате, который непременно разовьётся в этой среде, и это то, чем я хочу заниматься в перспективе».

Создатель культовой игровой серии Metal Gear Solid в октябре побывал в Москве для того, чтобы в рамках международной выставки интерактивных развлечений «ИгроМир 2019» и фестиваля Comic-Con Russia представить российским геймерам вместе с Мадсом Миккельсеном игру Death Stranding с участием Нормана Ридуса, Леа Сейду, Линдсей Вагнер, Гильермо Дель Торо, Маргарет Куэлли, Николаса Виндинга Рефна, Конана О'Брайена, Троя Бэйкера, Мэттью Мерсера и самого Миккельсена. Кодзима также побывал на шоу Ивана Урганта.



Death Stranding выйдет 8 ноября на PlayStation 4, а летом 2020-го станет доступна и на ПК.
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