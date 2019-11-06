Умер известный литературный критик, писатель, публицист, сценарист и трёхкратный лауреат премии ТЭФИ Лев Аннинский. Ему было 85 лет. Печальную новость сообщил на своей странице в социальной сети Facebook литературовед и телеведущий Александр Архангельский.
«Умер Лев Аннинский. Если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то его. И он едва ли не первым в своём поколении научился ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно, что потом станет нормой, но эту норму задал он — вместе с двумя-тремя сверстниками. Я с ним работал вместе в перестроечной "Дружбе народов"... сам он к себе относился критично, ему странным образом понравились жестковатые слова (кажется) Георгия Владимова о том, что у "Лёвы" короткое дыхание, он боится набрать в легкие воздуху, потому что их разорвёт. Почти с гордостью пересказывал... А ещё жаль, что ему не дали блистательную книгу о Льве Толстом и кинематографе назвать "Охота на Льва", навязали советское, гладкое. Там был и двойной смысл, автобиографический. Мир ловил Льва Аннинского в свои силки, а Лев уклонялся, и хитро косил глазом. Вечная память», — написал Архангельский.
По словам пресс-секретаря Центрального Дома литераторов Марии Замской, «гражданская панихида и прощание с Львом Александровичем Аннинским будет проходить 8-го ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов. Начало церемонии в 12 часов».
фото: кадр из фильма «Подкидыш»
Лев Александрович Аннинский родился 7 апреля 1934 года в Ростове-на-Дону. В возрасте пяти лет сыграл небольшую роль в знаменитой комедии Татьяны Лукашевич «Подкидыш». В 1956-м окончил филологический факультет МГУ. Работал обозревателем в журналах «Дружба народов», «Родина» и в газетах «Культура» и «Версты». Преподавал в Институте журналистики. С 1992-го 1995-й — автор и ведущий телепрограммы «Уходящая натура». Автор сценариев и ведущий телевизионных фильмов «М. Горький и А. Платонов: приговорённые к счастью», «А. Ахматова и М. Цветаева: "Одну с тобой мы землю топчем"», «К. Симонов и В. Гроссман: сын и пасынок», «В. Шукшин и Ю. Трифонов: молчаливый диалог», «Г. Владимов и его генералы», «Серебро и чернь» и «Мальчики державы».
Написал ряд книг («Ядро ореха», «Обручённый с идеей», «Зеркало экрана», «Лев Толстой и кинематограф») и более тысячи статей по истории, современной и классической литературе, театру, кино и фотографии. Публиковался в журналах «Искусство кино», «Советский экран», «Сеанс», «Киноведческие записки», «Кино», «Театр», «Литературное обозрение», а также в газетах «Экран и сцена», «Литературная газета» и «Московские новости».