Колин Фаррелл превратится в Пингвина

Колин Фаррелл
и Энди Серкис
могут присоединиться к новому фильму про Бэтмена, который снимет режиссёр Мэтт Ривз
для студии Warner Bros., уверяют Deadline
и The Wrap
. В случае успешных переговоров Фаррелл предстанет в качестве Пингвина, а Серкис превратится в дворецкого Альфреда.
Титульный образ в фильме воплотит Роберт Паттинсон
, Полу Дано
доверили роль Загадочника, а Женщину-кошку сыграет Зои Кравиц
. В картине также будет задействован Джеффри Райт
.
В кинотеатрах новый «Бэтмен
» должен появиться в июне 2021 года.