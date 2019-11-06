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Колин Фаррелл превратится в Пингвина

6 ноября
2019 год

Новости кино >>
6 ноября 2019
Колин Фаррелл и Энди Серкис могут присоединиться к новому фильму про Бэтмена, который снимет режиссёр Мэтт Ривз для студии Warner Bros., уверяют Deadline и The Wrap. В случае успешных переговоров Фаррелл предстанет в качестве Пингвина, а Серкис превратится в дворецкого Альфреда.

Энди Серкис / Колин Фаррелл
фото: gadgets.ndtv

Титульный образ в фильме воплотит Роберт Паттинсон, Полу Дано доверили роль Загадочника, а Женщину-кошку сыграет Зои Кравиц. В картине также будет задействован Джеффри Райт.

В кинотеатрах новый «Бэтмен» должен появиться в июне 2021 года.
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Пол ДаноЗои КравицРоберт ПаттинсонДжеффри РайтМэтт РивзЭнди СеркисКолин Фаррелл

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Колин Фаррелл превратится в Пингвина фотографии
Колин Фаррелл превратится в Пингвина фотографии
Колин Фаррелл превратится в Пингвина фотографии
Колин Фаррелл превратится в Пингвина фотографии
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