Сергей Бурунов возвращается к роли гендиректора телеканала ТСВ

Телеканал «Пятница» с 11 ноября начинает показ второго сезона комедийного сериала «Мылодрама» с Сергеем Буруновым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала "Пятница"
«В новом сезоне будет то же, что и в первом сезоне, только больше. Больше безумств от Влада, больше цитат от Маши, больше кота Кокоса, нелепых ситуаций и экшена. Я бы порекомендовал смотреть сериал всем, кроме людей без чувства юмора», – говорит режиссер и сценарист Илья Куликов.
В новых сериях генеральный директор ТСВ продолжит работать над такими «амбициозными» проектами, как сериал «Кровавые ш***и в яме», ток-шоу «Задний привод» и мультфильм «Кот Кокос».
«Если бы я в действительности был гендиром телеканала, то, без сомнения, запустил такие же картины. И сам бы в них снялся, если бы режиссером стал Куликов. С ним у нас очень высокая степень взаимопонимания. Во втором сезоне «Мылодрамы» мой герой говорит важную фразу: “У вас здесь никто никого не любит, а я хочу, чтобы меня любили”. В этих словах очень хорошо отражена человеческая сущность. И через все гэги и приколы мой герой изменяется, он становится лучше», – отмечает Сергей Бурунов, за работу в первом сезоне «Мылодрамы», выходившем в феврале, удостоенный премии ТЭФИ.