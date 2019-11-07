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Гоша Куценко и Константин Лавроненко исполнят «Сирийскую сонату»

7 ноября
2019 год

Новости кино >>
7 ноября 2019
В Крыму стартовали съемки нового фильма Олега Погодина под рабочим названием «Сирийская соната» (или «Моя любимая»), сообщает пресс-служба кинокомпании «Русский Север», занимающейся производством картины.

Гоша Куценко и Константин Лавроненко исполнят «Сирийскую сонату»
фото: Пресс-служба кинокомпании "Русский Север"

В центре сюжета история двух людей. Он – дирижер знаменитого симфонического оркестра, выступающего с концертом на российской военной базе. Она – журналист, приехавшая сделать репортаж с места событий. С первых минут знакомства между ними вспыхивают чувства, но их первый романтический вечер в далекой чужой стране становится единственным и полностью меняет их жизнь. Гостиницу захватывают террористы. За главными героями начинается настоящая охота. Единственной надеждой на спасение становится бывший муж журналистки. Только вот у не так давно расставшихся супругов – жесткий и неразрешимый конфликт. Теперь судьба героев оказывается в руках того, кто всегда мечтал отомстить.

«Несмотря на патриотическое наполнение, картина не столько о подвиге, сколько о внутреннем возрождении личности. У нас все военные картины, как правило, связаны с подвигом людей, а это тот фильм, в котором военная тематика не является главной, а является оттеняющей от основной проблемы фильма. А основная проблема – потеря женщины своей женской сущности. Очень сильный кризис женственности и с другой стороны, кризис мужественности. Столкнувшись друг с другом излечивает обе стороны. Мужчины должны оставаться мужчинами, а женщины женщинами и жить в таком гармоничном мире, где не пересекаются гендерные роли. Фильм о любви и о том, как женщина находит вновь свою женскую сущность пережив стресс от приключений», – говорит режиссер Олег Погодин.

В картине снимаются Константин Лавроненко, Гоша Куценко, Елена Север, Ангелина Стречина, Николай Шрайбер, Антон Богданов и другие. Оператором выступает Максим Осадчий. Основной съемочный период картины пройдет с ноября по конец декабря. Финальное название проекта будет анонсировано позже.
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персоны
Антон БогдановГоша КуценкоКонстантин ЛавроненкоМаксим Осадчий-КорытковскийОлег ПогодинЕлена СеверАнгелина СтречинаНиколай Шрайбер
фильмы
Сирийская соната

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Гоша Куценко и Константин Лавроненко исполнят «Сирийскую сонату» фотографии
Гоша Куценко и Константин Лавроненко исполнят «Сирийскую сонату» фотографии
Гоша Куценко и Константин Лавроненко исполнят «Сирийскую сонату» фотографии
Гоша Куценко и Константин Лавроненко исполнят «Сирийскую сонату» фотографии
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