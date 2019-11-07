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Джеймса Дина воскресят с помощью компьютерных технологий

7 ноября
2019 год

Новости кино >>
7 ноября 2019
Актер Джеймс Дин, погибший более 60 лет назад, «сыграет» в военной драме «В поисках Джека» (Finding Jack), его «воскресят» с помощью компьютерных технологий, сообщает IndieWire.

Джеймса Дина воскресят с помощью компьютерных технологий
фото: "Бунтарь без причины"

За производство картины отвечает компания Magic City, которая приобрела у семьи актера права на использование его образа. Режиссерами, которые возьмутся за создание реалистичной компьютерной копии Джеймса Дина, станут Тати Голик и Антон Эрнст, последний, в частности, работал в качестве одного из продюсеров над боевиком «Ускорение» с Ольгой Куриленко и Морганом Фриманом. Над «воскрешением» будут работать канадская компания по визуальным эффектам Imagine Engine и южноафриканская VFX-студия MOI Worldwide.

Фильм основан на одноименном романе Гарета Крокера, действие которой разворачивается сразу после окончания войны во Вьетнаме, когда армия США решила не возвращать 10 тысяч военных собак в Америку. Многие солдаты, для которых собаки успели стать лучшими друзьями, были не согласны с этим решением, однако только один из них – Карсон Флэтчер – решил все-таки взять домой своего верного пса Джека.

Сейчас создатели картины заняты поисками исполнителя главной роли, а вот Джеймсу Дину достанется роль второго плана – Рогана. Антон Эрнст уверяет, что у этого героя настолько сложный характер, что найти живого актера на него не представлялось возможным.
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