ревью

Актриса о переменчивости, новых ролях и работе с Паоло Соррентино

Юлия Снигирь: «Мне захотелось попрыгать с гитарой и в кожаных штанах»

Новости кино

Джеймса Дина воскресят с помощью компьютерных технологий

И он «сыграет» в фильме про войну во Вьетнаме.